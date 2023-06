Arxiu - Viatgers esperen l'arribada d'un tren a una de les andanes de l'estació de Sants.

Els joves d' entre 18 i 30 anys, tots dos inclusivament, que vulguin beneficiar-se del descompte de fins al 90% per viatjar aquest estiu amb bus, tren i interrail podran demanar-ho des d'avui registrant-se a la pàgina web del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), segons s'ha informat a un comunicat.

Des del Mitma , han apuntat que el registre s'haurà de fer almenys 24 hores abans d'adquirir el primer bitllet i els títols es podran comprar quan les empreses ultimin els canvis tecnològics necessaris.

Per beneficiar-se de la mesura, els joves espanyols o d'algun país de la Unió Europea amb residència legal a Espanya, nascuts entre 1993 i 2005, s'hauran de registrar al formulari de la pàgina web de Mitma per confirmar que compleixen els requisits exigits i, a si escau, obtenir el codi personal i intransferible que hauran d'utilitzar per adquirir el passi Interrail i els bitllets de tren i autobús rebaixats a les webs dels respectius operadors.

COM REGISTRAR-SE

Els interessats podran inscriure's a través de certificats electrònics qualificats, com el sistema Cl@ve, o introduint el nom i cognoms (tal com consta al DNI o NIE), la data de naixement i el número del DNI, juntament amb la data de validesa, o del NIE, juntament amb el número de suport del Registre de Ciutadà de la Unió Europea i la nacionalitat.

El codi , compost pel número de DNI o el NIE i conjunt de caràcters, s'enviarà al telèfon mòbil o al correu electrònic. El codi és vàlid per a tot el període i tots els mitjans de transport inclosos.

DESCOMPTES ENTRE EL 15 E JUNY I 15 DE SETEMBRE

Les bonificacions s'aplicaran sobre el preu dels bitllets senzills o d'anada i tornada que tinguin data per viatjar entre el 15 de juny i el 15 de setembre del 2023.

Renfe Viajeros aplicarà un descompte del 50% sobre el preu comercial als Passos Interrail (Global Flexible d'Interrail de 10 dies en 2 mesos) que s'adquireixin a través del web.

També s'aplicarà un 90% de descompte sobre el preu del bitllet senzill i el bitllet d'anada i tornada als serveis de transport ferroviari de viatgers de mitjana distància, incloent els serveis de proximitat, prestats sobre la xarxa convencional i la xarxa d'amplada mètrica .

A més, Renfe aplicarà un descompte del 50% al preu dels bitllets senzills i els bitllets d'anada i tornada dels serveis Avant. D'altra banda, s'aplica un descompte del 90% per a serveis d'autobús regular de competència estatal.

CONDICIONS I SANCIONS PER USOS INDEGUTS

Les resolucions del Ministeri recullen una sèrie de condicions per evitar l'ús inadequat dels bitllets amb descompte, incloent-hi la possibilitat de sancions.

Així, el Ministeri podrà procedir a la retirada del Codi de registre a les persones beneficiàries que acumulin més de sis usos indeguts detectats, ja sigui en el transport per ferrocarril o per carretera.

Per això, el Ministeri elaborarà un registre amb els bitllets utilitzats de manera indeguda identificant la persona beneficiària i, una vegada assolits els sis usos, podrà comunicar via missatge sms o correu electrònic a la persona infractora de la retirada del Codi i que no es podrà tornar a registrar per beneficiar-se d'aquesta mesura.