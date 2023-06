Endesa fa servir helicòpters per realitzar termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies.

Endesa invertirà aquest 2023 17,3 milions d'euros a la campanya d'estiu amb un pla que pretén protegir el medi natural i preservar els boscos del territori català. El nou pla incorpora la tecnologia per al control de la massa forestal. Enguany destaca la utilització d'helicòpters i drons.

Del total de 99.443 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té a Catalunya , el 53% són aèries, és a dir, 52.946 quilòmetres , i, per tant, estan subjectes d'alguna manera a zones boscoses o amb vegetació.

El Pla, que s'ha presentat al Catllar , es vertebra en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpters per fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals amb la introducció de noves tecnologies, així com les exhaustives revisions de totes les instal·lacions de la Companyia.

Endesa

Entre totes les actuacions, destaca especialment l'escaneig làser del 100% de les línies aèries d'alta tensió amb la combinació de tecnologia GPS i sensors làser, conegut com a LIDAR (Light Detection And Ranging). Per a aquesta campanya s'hi ha inclòs un dron que incorpora aquesta tecnologia. Aquest sistema aporta informació molt valuosa per preveure treballs de tala i poda selectiva, ja que crea un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d'una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació, així com fer estudis de creixement de la massa forestal.

La tecnologia LIDAR ha evolucionat en el manteniment preventiu i predictiu de les instal·lacions, ja que ha incorporat la detecció i identificació ràpida de defectes a les línies, ja que permet també disposar d'imatges en 3D i fotografies d'alta qualitat, com si es tractés un street view.

D'aquesta manera, dóna la possibilitat per agilitzar els processos de resposta, reduir desplaçaments de les brigades, reduint també, en conseqüència, accidents laborals, i, per tant, desplegar menys vehicles a camp, de manera que també es contribueix a la reducció de les emissions de CO2 i sumar un element cap a la transició energètica.