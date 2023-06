Gotes de pluja / Arxiu

Les pluges de l'última setmana han aconseguit continuar rebaixant la manca de precipitacions acumulada a Espanya des que l'1 d'octubre del 2022 va començar l'any hidrològic, segons l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) , que xifra aquest dèficit en un 22 per cent , davant del 27% de la setmana passada.

Així, el valor mitjà de pluges des de l'1 d'octubre fins al 30 de maig se situa en 403 litres per metre quadrat, davant dels 371 litres per metre quadrat de fa una setmana.

Aquest valor representa un 22% menys del normal per a aquest període, que són 519 litres per metre quadrat. Durant el període del 24 al 30 de maig, les precipitacions van afectar tot el territori excepte les illes més orientals de l'arxipèlag canari. Les precipitacions van superar els 10 litres per metre quadrat a tota la Península amb l'excepció de zones del litoral cantàbric, de la vall de l'Ebre i del sud d'Andalusia.

També es van superar els 10 litres per metre quadrat a les Pitiüses, a Menorca ia la meitat sud de l'illa de Mallorca. Les precipitacions més destacades, amb més de 100 litres per metre quadrat, es van donar a punts del litoral de Castelló, a la serra de Gredos, al sud d'Ourense, a serra Nevada i al sud-est de la província de Ciudad Real.

Entre les precipitacions acumulades en observatoris principals destaquen els 126 litres per metre quadrat a Castelló/Almassora; 74 litres per metre quadrat a Madrid/Barajas; 69 litres per metre quadrat a ColmenarViejo/FAMET; 66 litres per metre quadrat a Toledo i Múrcia/Alcantarilla i 64 litres per metre quadrat a Palma de Mallorca/Son San Joan.

A més, el dia 31 de maig es van registrar precipitacions en forma de tempestes a molts punts de la Península, especialment a la meitat nord.

D'altra banda, les quantitats acumulades es troben per sota dels seus valors normals a la major part de la Península i arxipèlags, especialment al llevant ia la meitat sud. A moltes zones no s'arriba al 75% respecte al seu valor normal, com passa els quadrants nord-est i sud-oest peninsulars ia la majoria de les illes Canàries.

D'altra banda, les precipitacions superen els valors normals per al període 1991-2020 en àrees de Galícia, al sud-oest de Castella i Lleó ia la província de Càceres, en una àrea entre Almeria Múrcia i Albacete, a la meitat est de la illa de Mallorca, a l'illa de Menorca ia la meitat sud de l'illa de Tenerife.