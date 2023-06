Chance, una barreja de rottweiler i pitbull de 45 quilograms, va morir aquest maig en un hospital veterinari de Califòrnia (Estats Units) després que un eixam d'abelles el piqués més de 700 vegades.

Chance dormint a casa mentre abraça un peluix - Família Engen

El 16 de maig, el gos de Brittany i Brian Engen, Chance, de 2 anys, estava jugant fora al seu pati de Lake Matthews quan un veí, Tommy Baker, va intentar treure un gran rusc d'abelles que estava imbricada a prop de fusta .

Les abelles "agitades" primer van envoltar un Baker que anava ben protegit, que va escapar en un carret de golf quan els insectes van atacar Chance.

Segons els informes, la dona de Baker va ajudar el gos i el va portar a un lloc segur. “Ella va poder sortir corrents i va portar el gos al nostre garatge i va tancar la porta del garatge”, va dir Baker al mig. “Tenia abelles als cabells i hi havia abelles al gos, per la qual cosa va haver de treure les abelles i matar les que encara hi eren”, va afegir.

Dies després, Chance va empitjorar i Brian el va portar al veterinari. La família va confirmar a The Post dilluns que el seu cadell va morir després de rebre una transfusió de sang . “És un gos adorable. Mai no ha estat un gos agressiu. Sempre ha estat un paio feliç i despreocupat”, va dir Brian, el seu amo, a Fox 11. “És extremadament difícil per a la nostra família perquè ell n'és part”, va afegir emocionat.