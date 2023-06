Els veïns van rebre amb crits i aplaudiments Don Felip i Doña Letizia, mentre onejaven banderes d'Espanya en un ambient d'alegria i patriotisme. | @EP

Milers de granadins han donat suport a aquest dissabte els més de 3.000 militars que han participat en la desfilada del Dia de les Forces Armades, presidit pels Reis. Don Felipe i Doña Letizia han estat rebuts entre crits i aplaudiments pels veïns que han abarrotat els 1,3 quilòmetres de recorregut acompanyats per banderes d'Espanya.

La parada militar, que cada any se celebra en un punt diferent de la geografia nacional coincidint amb la festivitat de Sant Ferran, ha ocupat aquesta edició el centre de Granada. És la continuació de la desfilada naval que es va celebrar aquest divendres a la propera localitat de Motril.

Els Reis han arribat amb cotxe a les 12.00 hores a la plaça d'Albert Einstein de la ciutat andalusa, on s'ubica la tribuna reial, i han estat rebuts per les autoritats: la ministra de Defensa, Margarita Robles; el Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro López Calderón; el president d'Andalusia, Juan Manuel Moreno; i l'alcalde en funcions, Francisco Cuenca.

També hi assisteixen el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban; els caps dels dos Exèrcits i l'Armada i la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, entre d'altres.

Les recents eleccions municipals i autonòmiques celebrades el 28 de maig passat, i l'avançament de les generals anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez, han marcat la desfilada militar. El cap de l'Executiu no assisteix mai als actes del Dia de les Forces Armades i ha pogut així evitar sotmetre's a l'escrutini de la ciutadania, a diferència de la desfilada del 12 d'octubre, a la qual sí que acudeix el Govern al complet i on s'han convertit ja en habituals durant els darrers anys els xiulets i insults a Sánchez.

L'amfitrió dels actes ha estat l'alcalde socialista en funcions, que aviat haurà de lliurar el bastó de comandament a la candidata del Partit Popular, Marifrán Carazo, guanyadora de les eleccions amb majoria absoluta.

PRIMERA DONA AL SALT PARACAIGUDISTA



Després de l'arribada dels Reis ha tingut lloc l'hissat i l'homenatge a la bandera per donar pas a l'acte central, amb honors militars a Ses Majestats, revista del Rei a l'Agrupació d'Honors, hissat i homenatge a la bandera nacional i als que van donar la seva vida per Espanya, amb especial esment als que van perdre la vida el darrer any.

Un dels moments més emotius ha estat el salt paracaigudista del caporal Carmen Gómez Hurtado amb una bandera d'Espanya de 15 quilos de pes i 54 metres quadrats. És la primera dona que assumeix aquesta responsabilitat en un Dia de les Forces Armades, coincidint amb el 35è aniversari de la incorporació de la dona a les Forces Armades.

El caporal Gómez Hurtado pertany a la Patrulla Acrobàtica Paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai (PAPEA), a la qual va accedir l'any 2016, i acumula gairebé 3.000 llançaments d'experiència.

Sota el lema 'Defensors de la pau i la llibertat', han participat en aquesta desfilada al voltant de 3.180 militars. Prop de 2.700 com a part de la desfilada terrestre, 335 a la desfilada aèria i altres cent a cavall.

A la desfilada aèria hi han participat més de 80 aeronaus entre avions i helicòpters de l'Exèrcit de l'Aire, l'Armada, l'Exèrcit de Terra i la Guàrdia Civil. Com ja és habitual, els més aplaudits han estat els pilots de la Patrulla Àguila en pintar el cel amb els colors de la bandera, tot i que els granadins també han celebrat el pas de la patrulla ASPA d'helicòpters, amb seu a la província.

Tot seguit ha estat el moment de la desfilada motoritzada, més de 150 vehicles dels Exèrcits i l'Armada, la UME i la Guàrdia Civil: 13 cuirassats-mecanitzats, 103 vehicles militars i 36 motos.

A la desfilada a peu han participat nombroses unitats militars, entre elles les de pas específic, la Legió a 160 passos per minut (davant dels 124 normals) i Regulars a 90 passos per minuts. I no hi ha faltat la mascota, en aquest cas una cabra nana del nord d'Àfrica de nom Julio José.

ACOSTAR MILÍCIA I SOCIETAT



El Dia de les Forces Armades es remunta a l'any 1978, quan es va establir fer un acte institucional que servís d'homenatge als Exèrcits i l'Armada i que servís per fomentar el coneixement i la seva integració a la societat.

La seva celebració habitualment coincideix amb el darrer cap de setmana del mes de maig, el més proper al dia 30, festivitat de Sant Ferran, i gira al voltant d'una gran desfilada militar. Tot i això, són nombroses les activitats militars que s'han celebrat per tot Espanya durant aquesta setmana per a la seva commemoració i especialment a Granada, que ha acollit exhibicions, exposicions i diferents actes lúdics.