L'estudi mostra preocupacions persistents sobre el futur entre les generacions Z i mil·lenials, malgrat els canvis positius al seu entorn.

Les generacions de mil·lenials i centenials, coneguts com la generació Z, estan experimentant certs canvis positius al seu entorn, però segueixen preocupats pel seu futur. Això es desprèn de les respostes de 22.000 joves de 44 països per a l'informe Global 2023 Gen Z & Millennial Survey, publicat per Deloitte.

El principal motiu de preocupació per a ambdues generacions a nivell mundial és el cost de la vida. En particular, el 42% dels mil·lenials i el 35% dels centenials assenyalen aquest factor com la seva principal preocupació. Aquests joves temen viure de "mes a mes" i no poder cobrir totes les despeses.

@Deloitte

Les dues generacions difereixen en les seves següents preocupacions. Per als mil·lenials, la segona preocupació és el canvi climàtic, seguit de la desocupació. En canvi, els membres de la generació Z col·loquen la salut mental en segon lloc. Tot i això, tots dos grups coincideixen que la salut i la prevenció de malalties ocupen el quart lloc, i la seguretat personal i el crim ocupen el cinquè.

"Les preocupacions i inquietuds dels joves espanyols estan molt alineades amb les d'altres països participants. Tot i que podem destacar que al nostre país, la generació Z mostra més preocupació per la desocupació i la salut mental", afirma Rocío Abella, sòcia de consultoria de capital humà a Deloitte.

Segons Ángeles Rubio, professora d'Economia Empresarial a la Universitat Rey Juan Carlos i coautora del llibre "Generations Z in Europe", els centenials a Espanya s'enfronten lamentablement a la desocupació i la precarietat laboral, cosa que constitueix la seva principal preocupació, segons estudis realitzats a la Universitat de Saarland a Alemanya.

SALUT MENTAL I MÓN LABORAL

La manca de recursos econòmics afecta la salut mental dels joves. Segons l'informe de Deloitte, el 46% dels centenials i el 39% dels mil·lenials espanyols se senten estressats o ansiosos la major part del temps, principalment a causa de les preocupacions socioeconòmiques. Viuen amb incertesa, cosa que afecta la seva capacitat per planificar el seu futur, i la majoria creu que serà difícil o impossible comprar una casa o formar una família en els propers 12 mesos.

Els mil·lenials tenen més experiència en dificultats econòmiques, ja que van viure les conseqüències de la gran crisi del 2008 quan començaven a ingressar al món laboral. "És cert que es pot percebre cert cansament a causa dels diferents moments que hem viscut com a societat, però no necessàriament creiem que això es degui més a les noves generacions que a d'altres. Fins i tot és possible que estiguin més preparades per als canvis que les generacions anteriors", afirma Abella. Rubio afegeix que es pot percebre aquesta sensació en una generació "que ha patit impactes a les seves expectatives i ha enfrontat crisis inimaginables, però també s'ha tornat més resilient".

Les crisis han afectat no només les expectatives familiars, sinó també les vocacionals, defensa Rubio. "Es diu que només treballen per diners i que no creuen en l'estabilitat, que valoren la flexibilitat a la feina abans que el salari, però les organitzacions potser no han estat prou àgils per adaptar-se al nou perfil professional", sosté la doctora Ángeles Rubio, professora d'Economia Empresarial i Sociologia.

La flexibilitat per conciliar la vida familiar i laboral es considera fonamental a l'hora d'escollir una feina, segons els joves enquestats per Deloitte. Aquestes generacions valoren aspectes que abans no es tenien en compte. Si bé la compensació continua sent important, molts prefereixen treballar en empreses que tinguin un impacte social i que considerin les seves necessitats de flexibilitat i conciliació.

CANVIS LABORALS

En la mateixa línia, la professora Rubio assegura que, malgrat l'alt percentatge de desocupació juvenil a Espanya, que ronda el 30%, els centenials es poden permetre rebutjar una feina si no s'ajusta a les condicions que busquen. Això és perquè són una generació en què els dos pares solen treballar i els avis contribueixen al seu benestar. A més, l'alta rotació laboral i els contractes temporals de menys de tres mesos fan que els joves s'estimin més esperar per una feina que compleixi les seves expectatives. "Els salaris i la temporalitat no mereixen aquest sacrifici, i aquesta última paraula tampoc no està en el seu vocabulari", afirma Rubio.

En l'àmbit laboral, les dues generacions comencen a veure certs canvis positius, especialment després de la pandèmia. Reconeixen els avenços dels ocupadors per permetre horaris més flexibles i oferir millors oportunitats de desenvolupament professional per als empleats a temps parcial. Tot i això, encara consideren que queda feina per fer i els preocupa que les mesures implementades s'aturin a causa dels desafiaments externs que enfronten les empreses en l'actualitat, com la incertesa econòmica i l'impacte de la guerra a Ucraïna.

"Actualment, les organitzacions estan cada cop més preocupades per comprendre el comportament i les necessitats d'aquestes noves generacions, que comporten idees renovades. La tecnologia, la digitalització, la globalització i els fenòmens socials ens han donat una visió més àmplia i hem viscut experiències diferents. Per tant, les empreses, com a ocupadors, han de treballar en una proposta de valor adaptada, no només per a les noves generacions, sinó per a totes", sosté Rocío Abella, sòcia de consultoria de capital humà a Deloitte.

EMPRENDRE?

Una alternativa per no dependre d'un cap que imposi horaris, pot ser emprendre. Tot i això, el president del lobby juvenil Liderem, Tomás Güell, assenyala que aquesta aventura empresarial no es pot dur a terme si no se solucionen problemes com la salut mental, la possibilitat d'independitzar-se i els treballs precaris. Liderem és una organització que busca fomentar el talent i l'emprenedoria dels joves i ha detectat que la salut mental i els salaris són els temes que més preocupen els seus coetanis. Després del seu establiment a Catalunya, ara s'estan expandint a nivell nacional amb la seva arribada a Madrid, per donar veu a les noves generacions a l'espai públic i brindar-los oportunitats de conèixer líders de diversos àmbits.