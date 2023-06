Amb la plantació de 7.000 arbres autòctons, aquesta iniciativa contribuirà a l'absorció de CO2 i permetrà obtenir crèdits de carboni certificats per compensar l'empremta de carboni de Naturgy i els seus clients. | @Naturgy

Naturgy culmina la celebració del 30è aniversari de la seva fundació amb la creació del Bosc Fundació Naturgy, que permetrà regenerar una àrea de 7 hectàrees a la Comunitat de Madrid afectades per un incendi forestal el 2019. Després d'un període de desenvolupament i manteniment de 50 anys, aquest projecte contribuirà a l'absorció de 2.220 tones de CO2 equivalent i permetrà obtenir crèdits de carboni certificats per compensar la petjada de carboni de Naturgy i els seus clients.



El Bosc Fundació Naturgy, que la companyia energètica i la seva fundació han posat en marxa de la mà del Grup Sylvestris, representarà la plantació de 7.000 arbres de diferents espècies autòctones, com ara el pinus pinaster, el quercus pyrenaica o el celtis australis, entre d'altres. La recuperació d'una parcel·la de 7 hectàrees al municipi de Cadalso dels Vidres permetrà la creació d'un embornal de carboni que afavorirà l'augment de la biodiversitat i la creació de noves masses mixtes més resilients.



La nova àrea forestal quedarà inscrita al Registre Nacional de Petjada de Carboni, Compensació i Projectes d'Absorció de l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, cosa que permetrà la certificació de crèdits de carboni per compensar l'empremta ecològica de Naturgy i els seus clients.



Aquesta nova iniciativa està alineada amb els objectius de sostenibilitat de la companyia i, més concretament, amb la contribució a la creació de capital natural, generant ecosistemes autòctons per lluitar contra el canvi climàtic.



El Bosc Fundació Naturgy tindrà un triple impacte positiu: ambiental, per la seva contribució a la conservació de la biodiversitat i la generació de capital natural; social, perquè afavorirà el desenvolupament rural i la generació docupació; i econòmic, ja que impulsarà les inversions sostenibles i el creixement local.



La repoblació oferirà serveis ecosistèmics de gran valor, com l'enriquiment d'un espai natural protegit entre les conques dels rius Alberche i Cofio, així com la potenciació de la biodiversitat, vetllant per 147 espècies protegides, entre les quals hi ha l'àliga imperial, l'àliga reial, el voltor negre, el mussol reial, el falcó pelegrí, la llúdriga o el gat salvatge.



El director de Mercats Majoristes d'Electricitat de Naturgy, Gregorio Morales, va afirmar que “el paper de les empreses és essencial per lluitar contra el canvi climàtic”. "El sector privat ha de ser líder, impulsant projectes i iniciatives que contribueixin a la reducció de la seva empremta de carboni i aprofitant les oportunitats que ofereix treballar en el marc d'un model renovable i sostenible", va afegir Morales.



María Eugenia Coronado, directora general de la Fundació Naturgy, va manifestar la seva satisfacció per poder culminar la celebració del 30è aniversari de la institució que representa i el Dia Mundial del Medi Ambient, amb un projecte “que té al seu ADN els objectius sostenibilitat de Naturgy”. “Des de la nostra Fundació volem fer un pas endavant per dur a terme accions que mitiguin el canvi climàtic i contribueixin a generar un impacte social positiu per a un món més just, sostenible i equitatiu a llarg termini”, va explicar Coronado.



Mitjançant aquest pla de reforestació també es compensaran les emissions generades en la producció i difusió dels continguts editorials realitzats per Naturgy juntament amb els principals grups del país com a part del seu projecte #BuenaHuella, una iniciativa pionera que aplica el mesurament, reducció i neutralització de les emissions de tots els seus continguts de Branded Content i Publicidad Nativa. Aquest projecte segueix un mateix eix temàtic adreçat a explicar i informar les audiències de tots els mitjans de comunicació sobre la petjada de carboni.



El Bosc Fundació Naturgy s'afegeix a una altra iniciativa similar impulsada per la companyia a Galícia, on aquest any va culminar la creació del primer bosc corporatiu. Aquesta primera iniciativa ha permès recuperar amb espècies autòctones zones degradades a l'àrea de Cabanas, a la Corunya. A més, compta amb la certificació internacional FSC, que garanteix la gestió del bosc amb criteris de biodiversitat i beneficis per a la població local.



FUNDACIÓ NATURGY



La Fundació, creada el 1992 per la companyia energètica, promou el debat seriós i rigorós sobre temes relacionats amb l'energia i el medi ambient, a través de seminaris, publicacions i informes, i desenvolupa programes d'acció social per pal·liar la pobresa energètica marc del Pla de Vulnerabilitat de Naturgy.