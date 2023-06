El Papa Francesc / @EP

El Papa ha tornat aquest dimarts a l'hospital Gemelli de Roma per sotmetre's a una revisió mèdica rutinaria, segons informa el diari 'La Repubblica' , que cita fonts vaticanes. Francisco ha ingressat al voltant de les 10.40 hores i s'ha dirigit al Centre de Medicina de l'Envelliment del policlínic universitari per a uns controls ja previstos amb anterioritat.

Tot i això, aquesta informació encara no ha estat confirmada oficialment per l'oficina de premsa del Vaticà. El Pontífex, de 86 anys, hi va ingressar a finals de març a causa d'una bronquitis, que va ser tractada amb antibiòtics. En aquella ocasió, va estar tres dies hospitalitzat. A més, el 26 de maig passat Francesc va haver d'anul·lar la seva agenda per una febre, però l'endemà va reprendre les seves activitats amb normalitat.

El secretari d'Estat vaticà, Pietro Parolin, va tancar les suposicions sobre l'estat de salut del Papa en argumentar que el dia anterior havia mantingut una agenda atapeïda i que estava simplement "cansat".

Francisco ha patit creixents problemes de salut l'últim any, des de dolors persistents al genoll dret fins a la seva recent hospitalització per bronquitis. Els episodis han provocat una preocupació generalitzada i han alimentat les especulacions que podria optar per retirar-se en lloc de romandre en el càrrec de per vida, una decisió que va prendre el seu predecessor, Benet XVI.