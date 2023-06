Qui cuida els que ens cuiden? La pandèmia de la covid va generar una onada de reconeixement i simpatia pels professionals de la salut. Tres anys després, molts d'ells s'enfronten encara a jornades inacabables, agendes impossibles i condicions laborals precàries.

Huelga Metges de Catalunya | ep

"Li aniria bé fer una mica de rehabilitació, vol que mirem com ho podem fer?" A l'Antònia, infermera al Raval, li preocupa el dolor a l'espatlla de la Glòria, que ja és molt gran, hi veu molt poc i ha de cuidar una filla amb discapacitat. A la Glòria, però, li preocupa més com arribar a final de mes: "Tenia una petita paga per dependència de 270 euros, i ja fa dos mesos que no me la paguen". L'atenció sanitària i la social es barreja constantment en l'activitat de les infermeres que fan atenció domiciliària a barris com el Raval o el Carmel. Molts dels professionals que hi treballen s'han revelat contra la falta de recursos i la precarietat amb què han de fer la seva feina. Són metges, infermeres, treballadores socials i... activistes. "Si m'és igual, diu l'Àntònia, puc subsistir. Però si no m'és igual i la meva opció no és marxar, he de fer alguna cosa."

"Essencials" retrata la batalla diària dels professionals de la salut per defensar el sistema públic de salut, la dignitat de les persones que en són usuàries i la seva pròpia. Organitzen manifestacions, jornades, congressos... "Em vaig començar a conscienciar a l'ambulatori, quan veus que no pintes res. Volen que fem telemedicina i aquí al Carmel a penes tenim cobertura". Ho diu la Clàudia, metgessa de família, que procura mirar als ulls els pacients i no escriure res a l'ordinador fins que surten del seu despatx. Entre ells, l'Amparo, treballadora social amb mal crònic a l'esquena, que no es pot permetre agafar la baixa perquè no arribaria a final de mes.

El documental recull l'activisme de la Plataforma del CAP Raval Nord i la seva lluita incansable per aconseguir la cessió de la capella de la Misericòrdia, que havia de ser un nou equipament del Macba. Ho van aconseguir, però hauran d'esperar fins al 2025 per veure-la convertida en un nou centre d'atenció primària. O la batalla de les treballadores socials del sindicat SAD per fer visible les seves reivindicacions i l'oposició a l'externalització d'un servei que ara és municipal. O la desesperació dels professionals de barri que veuen com els més joves abandonen perquè no es veuen amb cor d'assumir la feina i la càrrega psicològica que se'n deriva, amb les condicions en què l'han de fer.

"Sense metges, camí del col·lapse"

D'aquí a un termini de cinc anys es jubilaran prop del 30 per cent dels metges i metgesses que ara treballen al sistema sanitari. En falten, i en faltaran, a gairebé totes les especialitats, però sobretot a l'assistència primària, la baula principal -i la més feble- de tota l'estructura sanitària. Es pot sostenir l'atenció universal i gratuïta amb aquest panorama?

Giancarlo Ormeño va arribar del Perú el 2016 per exercir de metge, i recorda que ja llavors se'n parlava molt de la falta de metges: "I què han fet per solucionar-ho?". Aquesta és la pregunta que recorre el documental "Sense metges, camí del col·lapse". El diagnòstic fa temps que està fet: ara es comencen a jubilar els professionals de la "generació boomer" i no està clar com s'han de substituir.

"Ja sabíem que això passaria. I no s'ha planificat", diu Antoni Sisó, metge de família i president de la Camfic (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària). "Sense metges de família podríem funcionar, però no seria sostenible. Tothom se l'hauria de pagar de la seva butxaca", comenta.

Augmentar les places MIR continua sent un repte pendent, com millorar les condicions de feina dels professionals. Aquest dèficit és el que va empènyer la Laia Sànchez a marxar a França, on fa de metge de capçalera a diferents pobles: "Aquí tinc més estona per pacient. Els metges de família som autònoms: com més pacients veus més diners fas, però tu t'ho organitzes. I quan hi ha una persona malalta, se li dona resposta el mateix dia. I en menys d'una setmana veurà un especialista. Aquesta és la diferència. Al meu ambulatori, els 4 metges de família som catalans".

A França hi ha set tipus diferents de cobertura sanitària pública i cada visita a l'ambulatori val, de mitjana, set euros, que després l'estat retorna en part.

Com l'efecte dominó, el col·lapse de la primària afecta de ple els hospitals. No és estrany que l'Adriana Obreo, que treballa al de Mollet, es trobi "d'entrada trenta pacients esperant, i molts diuen que no els han atès a la primària".

"El que està clar -diu el conseller de Salut, Manel Balcells- és que els hem de pagar millor i fer més atractiva la seva feina. Treure burocràcia i incentivar els que vulguin anar a viure lluny de la ciutat amb un plus econòmic. Per què no se'ls ofereix vivenda, com abans?".

El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, conclou que "estem fent tard, molt tard".