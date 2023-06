Twitter @sosdesaparegut

El 17 d'abril passat, l'escriptora Sara García Perate Eyzaguirre era a Madrid quan va desaparèixer sense deixar rastre. Des d'aleshores, la seva família no ha rebut cap informació sobre el seu parador i ha fet una crida pública per obtenir ajuda en la cerca. De moment, no s'ha obtingut cap pista que condueixi a la ubicació.

Sara García Perate Eyzaguirre, de 52 anys, fa 1,50 metres i és de complexió prima. Té el cabell castany i ondulat, ulls marrons i utilitza ulleres graduades. A més de la descripció física, se sap que va desaparèixer juntament amb el seu vehicle, un Volvo XC90 negre amb la matrícula 9553 DCD.

García Perate ha publicat diversos llibres i relats al llarg de la carrera. El 2011, la seva obra "Va començar a Portobello Road" el va fer mereixedora del reconeixement del Premi Novel·la Breu Oscar Wilde. També va ser finalista al III Premi Alexandre Dumas de Novel·la Històrica amb la seva obra "El viatge a la terra santa de Buda".