Parlament Europeu / @EP

El Parlament Europeu votarà en comissió a finals d'aquest mes de juny una directiva sobre violència contra la dona amb què enviarà als estats membres establir penes màximes per delictes de violació no inferiors a 8 anys, amb l'objectiu d'evitar conseqüències com les registrades a Espanya amb la Llei del 'només sí que és sí'.

Aquest text proposat per la Comissió Europea, que es debat el 26 i 27 de juny en comissió , ha rebut més de 1.800 esmenes i té com a objectiu abordar la violència contra les dones, tipificar nous eurodelictes en aquest sentit i que els països facin passos endavant en relació amb el Conveni d'Istanbul i posin també en marxa instruments legislatius eficaços en matèria de prevenció, protecció i ajuda a les víctimes.

Però entre les seves mesures més destacades hi ha l'obligatorietat que la pena màxima davant d'actes "no consentits de penetració vaginal, anal o oral de naturalesa sexual, amb qualsevol part del cos o objecte" o davant "fer que una dona participi amb una altra persona" en els actes esmentats, sigui inferior als vuit anys.

A més, en cas que hi hagi agreujants, la pena màxima no podrà estar per sota dels 10 anys. També s'hi recull la prescripció d'aquests delictes que hauran de ser d'un mínim de 20 anys des del moment en què es va cometre l'acte.

EL CONSENTIMENT AMB AL CONVENI D'ISTANBUL

En aquest sentit, la directiva inclou com a base la definició del consentiment del Conveni d'Istanbul . En aquest text, ratificat per Espanya el 2009 i per la UE el mes de maig passat, es recull que "el consentiment s'ha de prestar voluntàriament com a manifestació del lliure arbitri de la persona considerat en el context de les condicions circumdants".

L'eurodiputada del PP, Rosa Estarás , ha indicat que aquestes mesures eren "un tema prioritari" ja que la UE volia determinar la "importància" que dóna a aquests delictes i perquè "no passi el que va passar amb el sí és sí" a altres països, amb referència a les rebaixes de penes a agressors sexuals comptabilitzades després de l'entrada en vigor de la norma.

Estaràs també ha recordat també, en aquest sentit, la reunió mantinguda amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amb una delegació del Parlament Europeu que va visitar el país el febrer passat per analitzar les polítiques d'Igualtat espanyoles, on, segons ha indicat , es va recordar l'advertiment de l'òrgan judicial a la Llei del 'només sí que és sí' sobre rebaixar les penes màximes.

LES REBAIXES DE PENA, AL PUNT DE MIRA

Cal tenir en compte que el recompte de rebaixes de penes per la llei del 'només sí que és sí' és més que preocupant. L'Audiència de Madrid és la que més baixades i sortides de la presó ha ordenat, amb 126 i 16, respectivament.

Per nombre de reduccions de condemna, segueixen l'Audiència d'Alacant, amb 55 rebaixes i 3 excarceracions; Cadis (49 i 8); Barcelona (47 i 4), Illes Balears (46 i 6).

NOUS EURODÈLITS

D'altra banda, la directiva busca establir com a eurodelictes la difusió de material íntim sense consentiment , que en aquest cas hauria de tenir penes màximes no inferiors a 1 any i no podria prescriure abans de cinc o el ciber-aguait, amb penes màximes no inferiors a dos anys i sense prescriure abans de 7 anys.

De la mateixa manera, es busca introduir com a eurodelictes el matrimoni i la mutilació forçós , l'assetjament sexuals a la feina o l'esterilització forçosa, encara que Estaràs ha reconegut que hi ha dubtes sobre l'aprovació d'aquest últim ja que, segons ell, té "una base jurídica molt feble".

Altres debats com la prostitució o la gestació subrogada no s'inclouran finalment a la iniciativa a causa d'aquesta falta de seguretat jurídica i dels dubtes d'alguns grups parlamentaris que aquests fossin delictes transfronterers.

Entre aquests partits en contra hi ha Vox , encara que segons ha explicat la seva eurodiputada Margarida de la Pisa, el seu partit no veu seguretat jurídica a incloure el terme violència de gènere i tampoc no veu transfronterera la violència domèstica o contra les dones.

A PLE OA TRÍLEGS

Un cop aprovades les línies vermelles de la seva posició, el Parlament Europeu podrà iniciar les negociacions de la nova norma amb els governs europeus a partir del proper juliol, sempre que els ministres de Justícia de la UE aconsegueixin fixar la seva orientació general de cara a la negociació al Consell de la UE que celebren aquest divendres a Luxemburg i que porta aquest assumpte a l'agenda.

Aquesta directiva haurà de passar pel Ple del Parlament Europeu o anar directament a triòlegs, el grup format pel mateix Parlament, la Comissió Europea i el Consell d'Europa. En aquest cas, el procés seria molt més llarg, ja que els tres organismes s'han de posar d'acord a tot el text.