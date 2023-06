@EP

Els Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana Nord es reuniran aquest dijous "de manera extraordinària" per abordar les recents presumptes violacions grupals al centre comercial Màgic de Badalona (Barcelona).

Fonts coneixedores han explicat que, a la reunió, s'analitzaran els últims fets delictius i es realitzarà un monogràfic sobre "aquesta problemàtica". "És un tema tan greu que fa que ens posicionem, i intentem entendre el fenomen. Un fenomen que no es resoldrà amb mesures únicament policials, però hem d'entendre què hi ha darrere d'això per minimitzar-lo", han detallat les mateixes fonts.

Durant la presentació de l'actual pla de violències sexuals de la policia catalana al juny, van explicar que una de les mesures que es volia implementar era la constitució d'un gabinet contra les violències sexuals, "un òrgan a l'alçada del gabinet antiterrorista" i liderat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.

Arran de la creació d'aquest gabinet, cada regió policial es reuneix una vegada al mes per fer un seguiment de les violències sexuals mitjançant unes taules operatives, però aquesta vegada, davant l'augment de presumptes violacions en aquest centre comercial, els Mossos d' Esquadra de la Regió Metropolitana Nord es tornaran a reunir per segon cop en un mes.

A més, l'Ajuntament de Badalona ha convocat aquest dijous al matí un ple extraordinari de rebuig a la darrera presumpta agressió sexual comesa dissabte a la tarda a la ciutat contra una menor d'edat.

Durant el ple es preveu aprovar la declaració per mostrar la voluntat del consistori de personar-se com a acusació particular i propiciar espais de seguiment, atenció i coordinació amb la resta d'administracions públiques implicades.