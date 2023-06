Anna Shay

Anna Shay, una hereva i membre de l'alta societat de Los Angeles que es va convertir en una estrella emergent del programa de telerealitat de Netflix "Bling Empire", va morir als 62 anys.

La seva família va confirmar la seva mort a The Associated Press en un comunicat, i va dir que la causa va ser un vessament cerebral.

"Ens entristeix el cor anunciar que Anna Shay, una mare amorosa, àvia, estrella carismàtica i el nostre raig de sol més brillant, ha mort" , va dir el comunicat proporcionat a The AP. “Anna ens va ensenyar moltes lliçons de vida sobre com no prendre la vida massa de debò i gaudir de les coses bones. El seu impacte a les nostres vides serà estranyat per sempre, però mai oblidat”, va afegir.

“Bling Empire” es va emetre durant tres temporades a Netflix.

Jeff Jenkins, que va produir el programa i altres èxits de telerealitat com "Keeping Up With the Kardashians", va elogiar l'actuació de la Sra. Shay en una entrevista amb la revista Town & Country el 2021.

“Considero que és un regal personal que hagi accedit a participar-hi”, va dir. “Però també és un regal per a tots els que miren”, va sentenciar.