SUP i AUGC , organitzacions sindicals representatives a Policia i Guàrdia Civil, han convocat una concentració per al proper 9 de juny a les 13:00 hores a Barcelona, Via Laietana, davant de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, “per reclamar la Zona d'Especial Singularitat en aquells territoris on exercir les funcions d'agents d'autoritat per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans suposa un extra de perillositat i penositat, que a més pateixen les famílies dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", afirmen en un comunicat.

Concentració 9 de juny. Zona d'especial singularitat Catalunya - AUGC

"No pararem fins que es reconegui el que és de justícia: els compromisos realitzats per aquest Govern amb la ciutadania per a millora de la seguretat pública s'han de complir", afegeixen. Pels agents de seguretat, aquestes zones tensionades són Catalunya, Balears i Camp de Gibraltar.

"Amb aquesta concentració volem també recordar a tota la ciutadania la passivitat del Govern en la defensa i el diàleg amb els 45 agents processats l'1 d'octubre del 2018, dia que a Espanya es va pretendre celebrar un referèndum il·legal per trencar la integritat territorial i l'Estat de dret", explica AUGC al comunicat emès a la seva pàgina web.

De la mateixa manera, també protestaran per "la pèrdua de competències del Servei Marítim de la Guàrdia Civil a Catalunya a favor dels Mossos d'Esquadra". Segons AUGC, "la Generalitat de Catalunya pretén arrabassar a la Guàrdia Civil la seguretat marítima de la Copa de l'Amèrica del 2024".