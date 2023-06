La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha avalat les rebaixes de pena aplicades a les revisions de condemnes fermes després de l'entrada en vigor de la llei del 'només sí és sí', fet que suposa desacreditar el criteri fixat pel fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després d'un ple monogràfic de dos dies celebrat expressament per unificar doctrina en aquest tema.

Façana del Tribunal Suprem, a 31 de maig de 2023, a Madrid (Espanya)

Segons ha informat el TS, els quinze magistrats de la Sala Segona, inclòs el seu president Manuel Marchena, han confirmat el criteri aplicat en la seva immensa majoria per les audiències provincials.

Segons les darreres dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), a data 1 de maig s'havien realitzat 2.301 revisions, de les quals van resultar 1.079 rebaixes de pena i 108 excarceracions.

D'aquesta manera, el Suprem desoeix el Ministeri Fiscal, que va advocar per mantenir les penes antigues quan es poguessin imposar amb la nova llei per evitar rebaixes automàtiques.

L'alt tribunal només ha donat la raó a la fiscalia en un punt concret. I és que estableix que els condemnats per delictes sexuals que vegin rebaixades les penes perdran també la pàtria potestat, tutela i curatela quan s'imposi com a pena accessòria. Això perquè aquestes penes accessòries van ser incloses per la llei del 'només sí és sí', que, en cas d'aplicar-se, ha de ser al complet.

Fonts fiscals assenyalen a Europa Press que García Ortiz esperarà conèixer els arguments jurídics dels 29 recursos resolts en aquest Ple monogràfic per pronunciar-se. Les fallades es coneixeran en els propers dies.

REVÉS TAMBÉ AL GOVERN



La Sala Segona ha rebutjat directament l'aplicació de la disposició transitòria cinquena del Codi Penal (CP) del 1995, que recull la tesi del Ministeri Públic. Fonts jurídiques necessiten que el motiu és que la 'llei del només sí és sí' no la va incorporar expressament al seu text.

PSOE i Unides Podem van intentar corregir-lo el desembre passat a través d'una esmena amb què en l'exposició de motius de la reforma penal van introduir que s'ha d'aplicar aquesta disposició.

Tot i això, les fonts subratllen que les exposicions de motius no tenen força legal, tractant-se únicament d'una mena de guia, pel que respecte al 'només sí és sí' opera l'article 2.2 del Codi Penal (CP), que recull el principi de retroactivitat penal a favor de reu.

En qualsevol cas, cal recordar que la disposició transitòria cinquena és objecte de debat jurídic des de fa anys perquè es va idear per a un moment concret, de transició entre codis penals, per evitar que s'haguessin de revisar milers de condemnes, per la qual cosa parteix de la doctrina defensa que n'ha esgotat la vigència.

UNIFICA DOCTRINA



Fins ara, els tribunals han oscil·lat entre aplicar rebaixes automàtiques o mantenir les penes antigues allà on ha estat possible. En termes tècnics, el debat jurídic s'ha situat entre l'article 2.2 del CP i la disposició esmentada.

La decisió adoptada pel Suprem marca el camí als tribunals inferiors al?hora de fer revisions. De fet, les fonts consultades detallen que aquestes setmanes s'ha detectat una aturada en les revisions provocades pel 'només sí és sí', "probablement", a l'espera que el Suprem fixés criteri.

Amb aquest Ple de dos dies --va començar dimarts--, el TS ha donat resposta a un total de 29 recursos contra les revisions de condemnes fermes efectuades per tribunals inferiors després de l'entrada en vigor de la nova llei, el 7 d'octubre passat. .

Es tractava de 22 recursos presentats pels mateixos condemnats, alguns perquè no havien vist reduïda la pena i d'altres perquè consideraven que la rebaixa era insuficient, i 7 per la Fiscalia. A més, en 16 casos estudiats les víctimes són menors d'edat.

GAIREBÉ PER UNANIMITAT



Els magistrats han rebutjat els recursos plantejats pel Ministeri Públic que demanaven pujar penes --amb l'excepció de les penes accessòries dels drets a la pàtria potestat, tutela i curatela--, desestimant també les peticions dels condemnats als recursos que van presentar .

Dels 29 recursos analitzats, 27 han estat resolts per unanimitat del Ple. Un ho ha estat per majoria però sense anunci de vot particular, i l'altre, del qual n'era ponent el magistrat Andrés Palomo, ha provocat el canvi de ponència, que serà assumida ara pel magistrat Leopoldo Puente, i que és l'únic assumpte que comptarà amb vots particulars.

En aquesta última sentència, el criteri majoritari de rebuig del recurs del fiscal ha estat assumit per Marchena, i per nou magistrats més --Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena, Vicente Magro, Carmen Lamela, Eduardo de Porres, Ángel Luis Hurtado, Leopoldo Puente i Javier Hernández--. El vot particular el subscriuran Palomo, Del Moral, Ana Ferrer, Susana Polo i Andrés Martínez Arrieta.

Es tracta del cas d?una noia que va ser agredida sexualment per tres homes en baixar d?un tren al municipi madrileny de Coslada. El que més condemna va rebre, 24 anys, va ser condemnat a la pena mínima del moment, de manera que l'Audiència de Madrid va baixar a la nova mínima, 15 anys.

PRIMER PRONUNCIAMENT SOBRE CONDEMNES FERMS

És la primera vegada que el Suprem ha entrat a analitzar si els tribunals inferiors --en aquest cas les audiències provincials-- han revisat correctament les sentències fermes després del 'només sí és sí'.

Els recursos analitzats corresponen a revisions de sentències efectuades per les audiències provincials de Madrid (8), Barcelona (1), Palma de Mallorca (2), Bilbao (1), Sòria (1), Toledo (1), Guadalajara (1) , Las Palmas (3), Pontevedra (3) La Corunya (1), València (3), Castelló (1), Almeria (1), i Cadis (2).

Fins ara, el TS s'havia pronunciat només en recursos de cassació. En concret, ja ha enllumenat 75 fallades, mantenint les penes imposades en 47 i ordenant reduccions en 28.

La primera vegada que el Suprem es va manifestar sobre la nova llei va ser amb el denominat 'cas Arandina'. Aleshores, la Sala Segona va aclarir en una nota de premsa que "podrà aplicar-se en benefici del reu quan es fixi ara una pena inferior en aquells supòsits en què sigui procedent, però analitzant cas per cas, no de forma global".