Autopista / Arxiu

El president del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC), Joaquim Llansó, ha instat totes les forces polítiques a assolir un acord urgent per implementar un sistema de "pagament per ús" a la xarxa d'autopistes i autovies espanyoles. Aquesta mesura té com a objectiu eliminar les congestions, el deteriorament i els accidents que han augmentat des de l'eliminació dels peatges.

D'acord amb Llansó, que lidera un consell recolzat per les patronals, les organitzacions cíviques i les empreses constructores, la implementació del pagament per ús és una sol·licitud d'Europa, i el Govern d'Espanya s'ha compromès amb la Unió Europea a dur-lo a terme. A parer seu, aquestes circumstàncies brinden el context adequat per proposar un Pacte d'Estat.

Segons Llansó, l'Associació Nacional de la Carretera ha estimat un dèficit de manteniment de 9.000 milions d'euros a les carreteres espanyoles.

A parer seu, des de l' eliminació dels peatges , les vies d'alta capacitat, especialment el carril dret utilitzat pels camions de grans dimensions, s'estan deteriorant. Tot i que actualment hi ha fons europeus disponibles per a cert manteniment, Llansó adverteix que hi ha desafiaments com els vehicles elèctrics i autònoms, que requeriran enormes inversions que l'estat no podrà finançar.

LA VINYETA, REBUÏDA

Juan Manuel Manrique, un dels ponents del Consell que ha presentat l'informe, explica que el Consell recolza la postura de la Comissió Europea de no aplicar un sistema de vinyeta , que implicaria una taxa pel "dret d'ús". Tot i això, deixa oberta la possibilitat que aquesta mesura pugui ser temporal. En canvi, defensen la implementació d'un sistema de "pagament per ús" basat en la distància recorreguda, que permeti gestionar la mobilitat i que els fons generats tinguin una destinació específica.

Segons el Consell, el sistema de "pagament per ús" no s'ha de considerar simplement com un altre impost , sinó com una forma de recuperar tant els costos d'infraestructura (paga qui l'utilitza) com els costos externs (paga qui contamina) generats pels usuaris de les vies tarifades.

Manrique va deixar clar que la implementació del pagament per ús no implicarà en cap cas la reinstal·lació de "barreres o casetes de peatge", ja que hi ha nombrosos sistemes basats en tecnologia satelital. Segons la seva opinió, cal aplicar una regulació del trànsit més efectiva. A més, va esmentar que si es congestiona una via secundària com a resultat d'evitar un peatge, també caldria considerar l'aplicació d'un peatge en aquesta via. El sistema s'ha de gestionar amb criteris tècnics, basats en un enfocament de prova i error, en comptes de decisions polítiques.

ELS TRANSPORTISTES TAMBÉ HAN DE PAGAR

José Solano, un altre dels ponents encarregats de redactar l'informe, va expressar el seu pes per l'actual ineficiència de la xarxa d'alta capacitat. Va posar èmfasi en el problema de congestió a l' eix del Vallès i va lamentar la falta de consens per construir la B-40 , una mesura que podria resoldre'l. A més, va esmentar l'existència de directives europees i recomanacions que podrien ajudar, però va lamentar la manca de voluntat per aplicar-les.

Solano va recordar que el sistema de pagament per ús ha de reflectir els costos generats per l?ús de la infraestructura. Per tant, va defensar que tots els usuaris, incloent-hi els transportistes, s'han de veure afectats pel peatge i considerar-lo com un cost addicional del transport. L'expert va assenyalar que la llei de mobilitat sostenible, actualment en procés de tramitació al Congrés, ja incorpora el pagament per ús i fins i tot el peatge urbà. En aquest sentit, va emfatitzar la necessitat d'avançar en aquesta direcció, tal com ho fan altres països d'Europa.

El Consell advoca per la creació d'entitats consorciades a cada comunitat autònoma, integrades per totes les administracions responsables de les xarxes vials subjectes a tarifes. Aquestes entitats comptarien amb un òrgan gestor estatal que unificaria el model de gestió i les tarifes.

A més, Llansó ha posat èmfasi en la necessitat d'aplicar aquest model a tot el territori d'Espanya. Ha subratllat que no hauria de passar que Catalunya, que va ser pionera en la implementació de peatges, sigui l'única regió a aplicar-ho.

Solano va explicar que el cost de manteniment d'una xarxa d'alta capacitat oscil·la entre 50.000 i 60.000 euros per quilòmetre, tot i que aquest cost varia segons si el manteniment és preventiu o correctiu. No obstant això, les tarifes que els usuaris haurien de pagar estan establertes a la pròpia directiva europea que promou el pagament per ús. Aquestes tarifes es basen en el cost de la infraestructura, que inclou tant la construcció com el manteniment, així com els costos mediambientals. És important destacar que aquest sistema de tarifes no ha de discriminar ni excloure cap usuari.

El Consell va emfatitzar la importància dassolir un pacte dEstat entre totes les forces polítiques per complir amb les exigències de la Unió Europea. Es va posar èmfasi que aquest assumpte no hauria de dependre del canvi de color polític, sinó estar basat en criteris tècnics. Lamentablement, el partit al govern sol considerar que aquesta mesura podria ser perjudicial per a la seva imatge i prefereix evitar-la, deixant que el desgast recaigui en el partit de l'oposició quan arribi al poder. Aquesta situació ha portat anys d'inacció en aquest tema”, va expressar malgrat tot Llansó.

PEATGES A CATALUNYA

El 2021, a Catalunya es van eliminar els peatges de diverses carreteres. Des d'aquell 1 de setembre, els usuaris podien recórrer diverses artèries sense haver de posar ni un euro. És el cas de les carreteres següents:

AP-2 (tram Aragó-El Vendrell).

AP-7 (La Jonquera-Salou i Montmeló-El Papiol)

C-32 (Barcelona-Lloret de Mar)

C-33 (Barcelona-Montmeló)

Amb l'eliminació dels peatges en aquestes quatre autopistes, gairebé 600 quilòmetres van passar a ser gratuïts.