Foto: ONCE

Milers d'estudiants s'enfronten aquests dies a les PAU (Proves d’Accés a la Universitat), que obren la porta a l'ensenyament superior. Enguany, 19 alumnes cecs o amb discapacitat visual de Catalunya afronten aquesta important prova on les notes obtingudes, juntament amb les de Batxillerat, condicionen la possibilitat d'escollir els estudis i el centre universitari. Són part del centenar d'estudiants que prepara l'ONCE per a les proves a tot l’Estat. Dels 19 alumnes cecs catalans, 17 faran les proves els dies 13,14 i 15 de juny al Tribunal Especial d’Incidències.

L’ONCE dona suport específic a l'alumnat cec o amb discapacitat visual greu amb els professionals (mestres, tècnics de rehabilitació, psicopedagog, instructors tiflotècnics i braille ...) que formen els Equips Específics d’Atenció Educativa. “Aquests professionals s'encarreguen, durant tot el procés, de garantir l'accessibilitat, l'equitat i la igualtat d'oportunitats”, comenta Manel Eiximeno, director del Centre de Recursos Educatius (CRE) que l’ONCE té a Barcelona. Així, es garanteix l'accés a la informació, l'accessibilitat dels exàmens, els ordinadors adaptats, la tiflotecnologia i es dona resposta a totes les necessitats que es puguin presentar, sempre segons els criteris d'inclusió i equitat.

ATENCIÓ A 7.400 ESTUDIANTS

Els Equips Específics per a la discapacitat visual atenen uns 7.400 alumnes de diferents etapes educatives, escolaritzats en més d'un 99% en centres ordinaris, seguint el currículum oficial. L'objectiu de l'ONCE és oferir una atenció complementària, per aconseguir la inclusió en tots els àmbits (tant dins com fora de l'aula, en l'àmbit acadèmic i social -esbarjo, esport, lleure i temps lliure-). Per això, cal que els recursos didàctics i les eines tecnològiques utilitzades als centres respectin els principis d'accessibilitat i disseny per a tothom.

La tasca d’aquests Equips Específics es coordina des del Centre de Recursos Educatius (CRE) que l’ONCE té a Barcelona, ​​ el qual cobreix les necessitats de tot Catalunya, sota el marc del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’ONCE, com a Servei Educatiu compartit CREDV - ONCE.