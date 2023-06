Arxiu - Entrada a l'Audiència Nacional

Espanya és un dels Estats membres de la Unió Europea on la justícia es percep com a més sensible a la politització, segons l'enquesta presentada aquest dijous per la Comissió Europea, que mostra una mala qualificació dels espanyols al sistema judicial.

L'onzena enquesta anual sobre l'estat de la justícia a la UE, que aporta estadística comparada quant a l'eficiència, la qualitat i la independència dels sistema judicials als Vint-i-set, assenyala que un 56 per cent d'espanyols considera que la independència de la judicatura és dolenta o molt dolenta, davant d'un 34% que percep el contrari.

Aquestes dades situen Espanya a la cua a Europa, només per darrere de Croàcia, Polònia, Bulgària i Eslovàquia i lluny de la mitjana europea , ja que en el conjunt de la Unió, el 53 per cent dels ciutadans qualifica com a força bona o molt bona la independència del sistema judicial del seu país, davant d'un 36 per cent que la considera força dolent o molt dolent.

La interferència o pressió del govern i els polítics és la raó que esgrimeixen el 84% dels espanyols que veuen la justícia com a no independent, mentre que un 74% addueixen també interferències per interessos econòmics i un 61% pensa que l'estatus dels jutges no en garanteix la independència.

En el cas del conjunt de la UE , un 77% atribueix a pressions polítiques la manca d'independència, amb un 73% que assenyalen interessos econòmics i un 60% que al·lega la posició dels jutges.

Pel que fa a qualificació general del sistema judicial, Espanya és el cinquè per la cua amb una aprovació del 34%, quatre punts menys que el 2022 i només per davant de Croàcia, Polònia, Hongria i Eslovàquia. Al costat contrari se situen Finlàndia, Dinamarca i Àustria, amb una aprovació superior al 80%, amb la mitjana europea al 53%.