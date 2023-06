Mosquit tigre / Arxiu

L' estiu és temps de calor, sol platja, vacances... i mosquits. Les picades dels insectes es tornen un maldecap per a moltes persones i cada cop es busquen més maneres d'evitar-les. És per això que el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) i el CEAB-CSIC (Centre d'Estudis Avançats de Blanes) han creat la plataforma Mosquit Alert.

Aquest projecte té com a objectiu "estudiar, vigilar i lluitar contra l'expansió de mosquits invasors capaços de transmetre malalties globals com el dengue, el Zika o la febre del Nil Occidental", segons afirmen a la pròpia pàgina web.

La plataforma proporciona un mapa que ofereix informació actualitzada a linstant. Permet accedir a dades sobre la presència i l'activitat del mosquit tigre i altres mosquits d'importància epidemiològica en diverses àrees geogràfiques com ara comunitats autònomes, províncies i municipis.

Actualment, la plataforma compta amb més de 69.500 informes de mosquits i 30.000 de picades, tots aportats pels usuaris de l'aplicació Mosquit Alert. Aquests informes són validats per una comunitat d experts en entomologia tant a nivell nacional com internacional.

El projecte Big Mosquito Bytes , recolzat per la Fundació "la Caixa", ha desenvolupat aquest mapa amb la finalitat d'investigar com combinar la ciència ciutadana amb altres fonts de dades. L'objectiu és predir en temps real l'exposició de la societat a mosquits que tenen el potencial de transmetre malalties infeccioses i que es poden convertir en un problema de salut pública. D'aquesta manera, es pretén anticipar els llocs i moments en què és més probable que passi un brot epidèmic de dengue o altres malalties transmeses pel mosquit tigre.

En les darreres dècades, s'ha observat un augment dràstic en la incidència del dengue i el chikunguña, amb més de 4 milions de casos reportats de dengue a tot el món el 2022. Atès que actualment no hi ha vacunes eficaces contra el dengue i altres malalties similars, la prevenció i el control dels mosquits es converteixen en les millors eines per combatre-les.

El mapa també proporciona informació sobre les ubicacions on s'han registrat picades d'aquests insectes. Aquesta informació és de gran valor per als experts i només és possible gràcies a la participació ciutadana. El mapa inclou una estimació mensual de picades i la probabilitat de trobar cadascuna de les espècies destudi, que inclouen el mosquit tigre, el mosquit de la febre groga, el mosquit del Japó, el mosquit de Corea i el mosquit comú.

El nou mapa, que ja està disponible, es presentarà a la ciutadania durant el proper debat CaixaResearch organitzat per la Fundació ”la Caixa”, que es farà el 21 de juny a les 19 h. A l'esdeveniment en línia participaran dos investigadors del CSIC: Frederic Bartumeus, codirector de Mosquit Alert, i Jordi Figuerola Borrás, professor d'Investigació a l'Estació Biològica de Doñana, Consell Superior d'Investigacions Científiques (EBDCSIC).