La defensa del futbolista Dani Alves ha assegurat a l'Audiència de Barcelona que, si accepta la seva petició de sortir de la presó provisional, no s'escaparà perquè pretén viure amb els seus fills a la capital catalana, on estan empadronats des del maig --quan Alves va tornar a demanar-ne la llibertat-- i estudiaran a partir del setembre, però l'acusació particular el considera "un projecte de vida fictici" i ha remarcat que els dos adolescents segueixen vivint a Mèxic.

La Secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha celebrat aquest divendres una vista per la nova petició d'Alves de sortir de la presó mentre se n'investiga la causa per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona, i fonts presents a la declaració han explicat que la defensa del jugador s'ha ratificat en la darrera versió, segons la qual va mantenir relacions consentides amb la denunciant.

Alves està a la presó provisional des del 20 de gener i des d'aleshores el seu advocat, Cristóbal Martell, ha demanat diverses vegades que el jugador surti en llibertat, cosa que tant la instructora del Jutjat d'Instrucció 15 com aquesta mateixa sala de l'Audiència de Barcelona han desestimat i, els propers dies, el tribunal resoldrà la petició que ha abordat aquest divendres