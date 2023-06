L'Agència Europea del Medi Ambient (AEMA) ha demanat que tanqui la platja del Fòrum a Sant Adrià (Barcelona) per la mala qualitat de l'aigua, una demanda que l'organisme ha demanat repetidament des del 2019.

Platja del Fòrum, a Barcelona - GOOGLEMAPS

Però hi ha més platges assenyalades per a la seva clausura, com la platja del Rec del Molí, a l'Escala, part del llac de Banyoles i el pantà de la Torrassa , a la Guingueta d'Àneu

La platja de l'Escala, el Rec del Molí, va aconseguir sortir de la llista negra el 2021, però ha tornat aquest any, cosa que indica que la qualitat de l'aigua ha tornat a empitjorar.

A més, és la primera vegada que l'AEMA inclou el pantà de la Torrassa i el llac de Banyoles a la llista de platges vetades.