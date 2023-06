Vies de tren / @EP

Renfe s'ha aliat amb Cepsa i Renfe per realitzar la primera prova amb biocombustibles de segona generació al transport ferroviari espanyol , han informat les companyies.

En concret, el corredor ferroviari que uneix Algesires i Madrid es convertirà en un itinerari descarbonitzat, en utilitzar dièsel renovable al tram no electrificat entre Algesires-Còrdova i energia elèctrica renovable en el trajecte fins a la capital. El projecte començarà a principis del mes de juliol i tindrà una durada de tres mesos.

Representants de les tres companyies han presentat el projecte a la principal fira de logística i transport del sud d'Europa, SIL , que s'ha celebrat aquests dies a Barcelona.

Per abordar aquesta prova pionera a Espanya, Cepsa subministrarà 160 tones de biocombustible de segona generació, produït al Parc Energètic La Rábida (Huelva) a partir d'olis usats de cuina, per cobrir un total de cinc viatges setmanals d'anada i tornada.

Els biocombustibles de segona generació, produïts per Cepsa al seu parc energètic a Andalusia, fomenten l'economia circular i permeten reduir fins a un 90% les emissions de CO2.

DIESEL RENOVABLE PEL CONVENCIONAL

D'aquesta manera, el dièsel renovable substituirà el dièsel convencional a les locomotores de Renfe que Maersk utilitza per transportar les mercaderies dels seus clients d'Algesires a Còrdova, des d'on continuaran la ruta fins a Madrid en trens elèctrics impulsats per energia renovable.

Amb aquest dièsel renovable es cobriran gairebé 40.000 quilòmetres de trajecte i s'evitarà l'emissió de més de 600 tones de gasos d'efecte hivernacle. per analitzar la viabilitat de l'ús de combustibles verds com a alternativa al dièsel convencional al transport ferroviari per línies no electrificades, amb l'objectiu d'oferir aquesta solució a altres clients de Maersk.

El director gerent de la regió sud-oest d'Europa i l'àrea del Magrib de Maersk, Emilio de la Cruz, ha destacat que el grup danès, que aspira a ser carbó neutre en totes les operacions el 2040, considera que les solucions de transport descarbonitzades "no són només un factor diferenciador per als nostres clients, sinó que també són un compromís amb la societat”.

"Conseqüentment, treballem per oferir solucions amb molt baixes emissions de gasos d'efecte hivernacle per a tota la nostra operativa: per als vaixells marítims, per al transport terrestre i així com per a l'emmagatzematge i la distribució", ha afegit.

Per la seva banda, el director general de Renfe Mercaderies , Joaquín del Moral, ha assegurat que per a l'operador "és clau explorar possibles alternatives a l'ús de combustibles fòssils als trens que circulen per línies no electrificades, que actualment representen aproximadament el 35% de les vies fèrries espanyoles".

Mentrestant, el 'xief commercial officer' de 'Commercial & Clean Energies' de Cepsa, Carlos Giner, ha considerat que aquest acord amb empreses líders com Maersk i Renfe "amplia l'ecosistema col·laboratiu de la companyia unint sinergies per impulsar la transició energètica i la lluita" contra el canvi climàtic”.