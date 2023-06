La ciutat de Buenos Aires ha experimentat una destacada recuperació al sector turístic, aconseguint atraure un gran nombre de visitants espanyols. | @ CatalunyaPress

Els espanyols som el cinquè mercat turístic de la ciutat de Buenos Aires i el segon dels de llarga distància, en aquest cas després dels Estats Units. Així ho va explicar María Laura Pierini, gent de Promoció de Visit Buenos Aires a l'acte de presentació de la ciutat que ha tingut lloc a Barcelona. La capital argentina ha experimentat una excel·lent i ràpida recuperació dels índexs turístics previs a la pandèmia, ja que ha aconseguit una recuperació del 84% en el nombre de visitants i, pel que fa al moviment al seu aeroport internacional d'Ezeiza, del 73 % als vols, 77% a les places i 85 % als passatgers.



La senyora Pierini va informar algunes de les novetats més importants que ofereix la ciutat. Així, l'amplíssima oferta gastronòmica d'una urbs que compta amb més de set mil restaurants i bars on es detecta la rica varietat de les aportacions originàries de la seva població, particularment espanyoles i italianes. Va destacar en particular l'activitat dels “bodegons”, establiments especialitzats en cuina tradicional argentina, va citar l'original proposta de Marcelo Toledo, un establiment d'orfebreria que brinda una oferta gastronòmica servida amb vaixella i cristalleria elaborades artesanalment i que exhibeix, entre altres curiositats, una rèplica de la col·lecció de joies d'Eva Perón, va destacar les nombroses cocteries i va anunciar que la Confiteria La Ideal, un dels bars històrics fundat per l'espanyol Manuel Rosendo Fernánde, que freqüentava Jorge Luis Borges o Carlos Gardel, ha reobert les portes després d'haver estat tancada sis anys. Així mateix, s'han recuperat per a l'oferta gastronòmica alguns antics mercats com els de San Telmo, Belgrano o el Pati dels Lleters de Caballito, i se n'han obert altres de nous (Carruatges, Mercat a Villa Crespo o el Mercat del Soho a Palerm).



També es va referir a l'activitat esportiva urbana, que es caracteritza per la celebració de nombroses maratons, la intensa presència del pol -Argentina és líder en la criança de cavalls per a aquesta especialitat- amb temporada de setembre a desembre a Palerm, la celebració del primer Mundial Arena Polo i l'existència de números clubs que permeten la iniciació dels turistes en aquest esport.



Pel que fa a la vida cultural, va recordar el Teatre Colom, el coliseu amb millor acústica del món, i el seu espai Colom Fàbrica, una àrea interactiva amb visites guiades que permeten conèixer les interioritats de la fàbrica teatral, com s'elaboren les escenografies i el vestuari, etc.

Tot això a més de les rutes en bus turístic, navegacions pel Riu de la Plata, o permanència en “estades” tradicionals, cosa que fa de Buenos Aires un veritable calidoscopi de la vida argentina, alhora que una ciutat amb indiscutible projecció internacional.



Com passa a qualsevol destinació turística, el més important per als que volen conèixer aquest en concret és la possibilitat de desplaçar-se amb facilitat des dels seus punts d'origen, en el nostre cas des d'Espanya i aquí és on entra el programa de vols que, segons va informar Marc Sáez de Level, comprèn cinc vols setmanals des de Barcelona fins al setembre (dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabtes). Amb la temporada d'hivern, arribarà a les nou freqüències amb un mínim d'un vol diari de novembre a març.