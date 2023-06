Foto: SATSE

El Sindicat d'Infermeria (SATSE) ha criticat que el "dèficit estructural i crònic" de llits hospitalaris que pateix Espanya és un "enorme tap" que impedeix poder fer més intervencions quirúrgiques, incrementant així les llistes d'espera.

A través d'un comunicat, SATSE subratlla que el fet que Espanya només tingui 3 llits hospitalaris per 1.000 habitants comporta "diferents efectes" perjudicials per als pacients, entre ells, l'augment dels temps d'espera per poder ser operat, "un greu problema que ha empitjorat els últims anys mentre el conjunt d'administracions sanitàries, tant a nivell estatal com autonòmic, no fan pràcticament res per solucionar-ho”.

Respecte d'això, el Sindicat d'Infermeria recorda que les últimes dades donades a conèixer pel Ministeri de Sanitat constaten que hi ha més pacients que mai esperant a Espanya operar (793.521 persones), a més d'haver augmentat el temps mitjà per a una intervenció (122 dies) i el percentatge de pacients que esperen més de sis mesos (22%).

Així mateix, SATSE assenyala que, segons conclouen diferents estudis comparatius a nivell europeu, Espanya és "un dels països amb un menor nombre de llits en funcionament als hospitals, estant a la cua al rànquing, mentre que la mitjana és de cinc llits en Europa i hi ha països, com ara Alemanya, Bulgària, Romania o Àustria, que tenen fins a set llits per 1.000 habitants". Sobre això, el Sindicat d'Infermeria assegura que la sanitat pública necessita 35.000 llits hospitalaris per assolir la mitjana europea.

El sindicat ressalta que aquesta situació es manté malgrat que la pandèmia va constatar la necessitat de "comptar amb un major nombre de llits als hospitals i que el conjunt de partits polítics va acordar el 2020, a la Comissió per a la reconstrucció social i econòmica de el nostre país del Congrés dels Diputats, incrementar de manera significativa els llits”.

"Una vegada més, els compromisos es converteixen en paper mullat pel desinterès i inacció dels que ens governen i representen a les institucions públiques", han reblat.

Per tot això, SATSE apunta que l'increment de llits hospitalaris serà una de les principals demandes als nous consellers de Sanitat un cop es constitueixin els executius autonòmics resultants dels comicis del 28 de maig.