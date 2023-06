Vista de la basílica de la Vall dels Caiguts el dia de l'exhumació de Franco, a Madrid, el 24 d'octubre del 2019.

El Govern inicia aquest dilluns els treballs per exhumar les víctimes de la Guerra Civil a la Vall de Cuelgamuros per donar compliment a la Llei de Memòria Democràtica, segons ha avançat El País.

Precisament dijous passat familiars de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista enterrades a la Vall dels Caiguts van presentar una queixa davant el Defensor del Poble davant l'incompliment de la sentència que va obligar el 2016 a les exhumacions de les restes mortals dels germans Lapeña i altres inhumats al Penjolls.

El 13 de març el Tribunal Suprem va donar llum verda a les exhumacions de les restes de les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista enterrades a la Vall dels Caiguts en rebutjar el recurs presentat per la Fundació Francisco Franco, darrer escull que frenava les extraccions dels cadàvers, després que els magistrats de la Sala Contenciós Administratiu no admetessin el recurs de cassació interposat contra la sentència, de 20 de juny de 2022, del Tribunal Superior de Justícia de Madrid en relació amb la llicència urbanística per a la rehabilitació d'accessos a les criptes de la Basílica de la Santa Creu de la Vall dels Caiguts.

La resolució recorreguda va acordar aixecar la mesura cautelar que impedia les extraccions de restes mortals de les criptes en entendre que l'abast de la intervenció objecte de la llicència no comportaria "una transformació urbanística irreversible de les criptes".

Ja el 24 d'abril passat les restes mortals de José Antonio Primo de Rivera van sortir de la Vall dels Caiguts on romanien des de l'any 1959 rumb al cementiri de Sant Isidre. Així mateix, les restes del general colpista Gonzalo Queipo de Llano i de l'auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina van ser exhumats del temple de la Germandat de la Macarena de Sevilla el 3 de novembre de 2022, gràcies al requeriment que li havia formulat el Govern central per la reforma de la Llei estatal de Memòria Democràtica.