Dani Alves / @EP

La secció 3 de l'Audiència de Barcelona ha confirmat aquest dilluns la presó provisional del futbolista Dani Alves a la causa per presumptament agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton .

El tribunal rebutja per segona vegada un recurs del futbolista --ja es va pronunciar en el mateix sentit fa tres mesos-- i confirma la decisió del Jutjat d'Instrucció 15 de Barcelona, que també dues vegades ha declinat la petició del jugador de quedar a llibertat provisional fins al judici.

El tribunal va abordar la petició divendres en una vista durant la qual la defensa del jugador va al·legar que si sortia de presó no fugiria perquè pretén viure amb els fills a Barcelona, on els ha empadronat i els vol escolaritzar, cosa que l'acusació particular, que representa la denunciant, va qualificar com "un projecte de vida fictici".