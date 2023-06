Gairebé nou de cada deu ciutadans del món té prejudicis sobre la vàlua de la dona davant la de l'home, segons es recull a l'últim informe fet públic per les Nacions Unides. L'organització adverteix que aquesta dada implica que no hi ha hagut millores en aquest sentit a la darrera dècada.

El document, 'Índex de Normes Socials de Gènere' del Programa d'ONU per al Desenvolupament (PNUD)', determina també que "la meitat de les persones a tot el món encara creu que els homes són millors líders polítics que les dones", mentre que "més del 40% creu que els homes són millors executius de negocis que les dones".

Però a més, des de l'organització destaquen que un "sorprenent" 25% de les persones creu que està justificat que un home colpegi la seva dona.

Els experts de l'ONU assenyalen que aquests biaixos generen obstacles que enfronten les dones, que es manifesten en un desmantellament dels drets de les dones a moltes parts del món amb moviments contra la igualtat de gènere guanyant terreny i, en alguns països, una onada de violacions de drets humans.

De la mateixa manera, indiquen que aquests biaixos es reflecteixen en la "greu subrepresentació de les dones al lideratge". L'organització ha explicat que, de mitjana, la proporció de dones com a caps d'Estat o de govern s'ha mantingut al voltant del 10% des del 1995 i al mercat laboral les dones ocupen menys d'un terç dels llocs directius.

MÉS EDUCACIÓ I MENYS INGRESSOS

L'informe també es refereix a l'enllaç "trencat" entre el progrés de les dones en l'educació i l'apoderament econòmic. Segons ha apuntat, les dones estan més capacitades i educades que mai, però, fins i tot als 59 països on les dones ara tenen més educació que els homes, la bretxa d'ingressos de gènere mitjana continua sent del 39 per cent a favor dels homes .

El cap de l'Oficina de l'Informe de PNUD, Pedro Conceiçao, ha lamentat que "la manca de progrés en les normes socials de gènere s'està manifestant davant d'una crisi de desenvolupament humà" i, en aquest sentit, ha assenyalat que l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) global va disminuir el 2020 per primera vegada a la història i novament l'any següent.

EL PAPER DELS GOVERNS

L'informe del PNUD emfatitza que els governs tenen un paper crucial en el canvi de les normes socials de gènere, des de l'adopció de polítiques parentals, que han canviat les percepcions sobre les responsabilitats del treball de cura, fins a les reformes del mercat laboral que han dut a un canvi en les creences sobre les dones a la força laboral.

Per a Raquel Lagunas, directora de l'equip de Gènere del PNUD, “un lloc important per començar” amb les polítiques contra aquesta situació és “reconèixer el valor econòmic del treball de cura no remunerat”. Segons la seva opinió, seria "una manera molt efectiva de desafiar les normes de gènere sobre com es veu el treball de cures".

"Als països amb els nivells més alts de prejudicis de gènere contra les dones, s'estima que les dones dediquen més de sis vegades més temps que els homes a la feina de cures no remunerada", ha declarat.

INVERSIÓ, ASSEGURANCES I INNOVACIÓ

Els autors de l'informe també han assenyalat que per impulsar el canvi cap a una igualtat de gènere més gran, l'enfocament ha d'estar a expandir el desenvolupament humà a través de la inversió, les assegurances i la innovació.

Això, segons han indicat, inclou invertir en lleis i mesures polítiques que promoguin la igualtat de les dones a la participació política, ampliar els mecanismes d'assegurança, com enfortir els sistemes d'atenció i protecció social, i encoratjar intervencions innovadores que podrien ser particularment efectives per desafiar les normes socials perjudicials, les actituds patriarcals i els estereotips de gènere.

L'informe va recomanar abordar directament les normes socials a través de l'Educació per canviar l'opinió de les persones, polítiques i canvis legals que reconeguin els drets de les dones en totes les esferes de la vida i una representació més gran en la presa de decisions i els processos polítics.