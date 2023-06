Arxiu - Banc d'Aliments.

El Banc dels Aliments va reaprofitar prop d'11 milions de quilos d?aliments durant el 2022 i ha advertit que a Catalunya cada persona malbarata 35 quilos d?aliments anualment, informa en un comunicat.

Entre ells hi ha gairebé 4 milions de quilos de minves als supermercats que col·laboren amb el Banc dels Aliments, que ha destacat que cada any recupera més de 800 tones de fruites i verdures reaprofitables per al consum, a Foodback, el centre d'aprofitament alimentari de Mercabarna.

El Banc dels Aliments ha estat una ONG pionera en la lluita contra el malbaratament a Catalunya En els darrers anys, la nostra Entitat ha recuperat al voltant milions de quilos d'aliments anuals, una quantitat que permet considerar el Banc com l'ONG que més aliments recupera de nostre territori.



La recuperació d'aliments té dos efectes principals: permet aprofitar els queviures distribuint-los de manera solidària a les entitats d'Iniciativa Social que reparteixen aliments a les persones que els necessiten (vegeu l'apartat de Distribució d'Aliments) i redueix l'impacte ambiental en evitar-ne la destrucció ( vegeu a Documentació l'Informe de l'Agència Catalana de Residus)