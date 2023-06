La foto de família de la presentació. Foto: Europa Press

Catalunya serà la Regió Mundial de la Gastronomia el 2025, cosa que, segons ha explicat el conseller d'Economia i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, posa Catalunya al mapa i dóna "projecció internacional" al sector.

Torrent ha estat acompanyat pel secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, en un acte en què també estava prevista la presència de la fins ara consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, però que finalment no hi ha assistit després de l'anunci que deixa el Govern per integrar la llista d?ERC al Congrés dels Diputats.

També hi han participat el cuiner Joan Roca i la presidenta de l'Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya, Montse Baró, i hi han estat presents una quarantena de xefs catalans com els germans Sergio i Javier Torres, Ada Parellada i Carles Gaig, entre d'altres.

Torrent ha reivindicat el llegat de la "cuina de les mares" i la qualitat de la beguda i els aliments que es produeixen a Catalunya, que ha definit de primer ordre mundial. També ha destacat la importància que es reconegui el nivell de la gastronomia catalana i ha posat èmfasi en la necessitat apostar pel turisme enogastronòmic pel creixement actual i futur que tindrà i per la qualitat d'aquests visitants.

"CAPA D'ORGULL"

Per part seva, Mòdol ha apuntat que ser la Regió Mundial de la Gastronomia dóna "un capa d'orgull" al sector català i ha subratllat la qualitat de la dieta mediterrània.

Baró ha dit que el nomenament "és molt important per reconèixer la feina del sector primari" i ha demanat donar valor a la producció alimentària catalana.

Roca ha assegurat que des de començament de segle, Catalunya ha "tornat a ser un referent internacional" de la gastronomia i ho ha exemplificat en la quantitat d'estrelles Michelin que tenen restaurants catalans, i ha posat èmfasi que el sector gastronòmic està cohesionat .