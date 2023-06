@EP

El risc per pluges i per tempestes afectarà aquest dimarts una dotzena de comunitats autònomes de la meitat nord peninsular i ho farà amb risc important a Catalunya , a conseqüència del pas d'una petita DANA que travessarà d'oest a aquest la Península abans que el dimecres ja s'imposi el temps estable, sec i assolellat, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que en total avisa per risc 28 províncies, tres per fenòmens costaners.

Així, tindran risc important (avís taronja) per pluges i tempestes que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en una hora les províncies del nord-est peninsular, Girona i Barcelona, a més d'Eivissa i Formentera.

Amb avís de risc (groc) passaran dimarts les províncies d'Astúries, Cantàbria, Biscaia, Guipúscoa, Navarra, La Rioja, Osca, Saragossa, Terol, Àvila, Salamanca, Zamora, Valladolid, Sòria, Segòvia, Albacete, Conca, Toledo, Guadalajara, Madrid, Lleida, Tarragona , Castelló, València, Alacant i Mallorca. En aquestes 23 províncies les pluges superaran els 20 litres per metre quadrat en una hora i les tempestes estaran acompanyades, probablement, de calamarsa.

Per la seva banda, les províncies del Mediterrani andalús, Almeria, Granada i Màlaga, tindran risc per fenòmens costaners, ja que s'esperen vents forts de l'oest i del sud-oest, que bufaran a una velocitat d'entre 50 i 60 quilòmetres per hora (força 7 ) i provocaran onades de 2 a 3 metres.

La jornada estarà marcada pels ruixats i tempestes localment fortes a gran part de la meitat nord-est peninsular, principalment a l'àrea cantàbrica, Llevant, sistemes Central i Ibèric, i nord-est peninsular, estenent-se al final a Balears.

La inestabilitat mantindrà els cels ennuvolats que acabaran arribant al final del dia a les Balears. A la meitat nord peninsular s'esperen xàfecs i tempestes disperses ja des de primeres hores, més intenses i freqüents a Galícia ia l'àrea cantàbrica, on podria arribar a forts.

Al llarg del dia les precipitacions i tempestes s'aniran intensificant i generalitzant, alhora que s'estendran a la resta de zones del terç aquest peninsular, amb probabilitat d'arribar a forts al centre, i especialment a l'est i nord-est peninsular i entorn dels sistemes Central i Ibèric, aconseguint al final del dia les Balears.

Per contra, a Andalusia i la resta de zones del quadrant sud-oest peninsular no s'esperen precipitacions excepte algun xàfec aïllat a la tarda en zones de serra.

A les Canàries intervals ennuvolats amb probabilitat d'alguna pluja feble i dispersa o d'algun xàfec a la tarda a les illes muntanyenques. L'AEMET no descarta boires i bancs de boira matinals a zones de muntanya de la meitat nord peninsular, encara que sense descartar-les a l'altiplà Nord o nord de l'altiplà Sud.

Pel que fa a les temperatures, pronostica que les màximes baixaran a la major part de la Península i Balears i que aquest descens serà més acusat al centre peninsular, ia excepció dels litorals del sud-est peninsular i entorn del golf de Cadis on tendiran a augmentar . Les mínimes experimentaran pocs canvis, igual que a les Canàries, on amb prou feines variaran ni les màximes ni les mínimes.

Finalment, bufaran els alisis a les Canàries, el vent de ponent a l'Estret i Alborán arribant a intervals de fort, i vent fluix del sud-oest a les Balears i litorals del sud-est peninsular. A la resta de la Península predominaran els vents fluixos de l'oest i del nord-oest i tendirà a refermar al Cantàbric oriental, sud peninsular i vall de l'Ebre.