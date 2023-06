Façana del Tribunal Suprem / @EP

El Tribunal Suprem (TS) ha baixat de 9 a 3 anys de presó la pena d'un home condemnat per violar continuadament la seva parella , tenint en compte que la Justícia va trigar cinc anys i mig a resoldre el cas.

En una sentència, ponència de la magistrada Carmen Lamela, la Sala Penal estima parcialment el recurs presentat per l'home per aplicar-li la circumstància atenuant de dilacions indegudes, de manera que la pena passa dels 9 anys i 1 dia a 3 anys de presó.

L'alt tribunal també aprecia la circumstància atenuant de reparació del dany, si bé l'Audiència Provincial de Cadis ja l'havia valorada a l'hora de dictar condemna.

Segons el relat de fets provats, la parella va iniciar la seva relació sentimental el 2006, quan la dona tenia només 19 anys . Un any després, "i amb més freqüència a partir del moment en què es va quedar embarassada, i especialment després del naixement de la seva filla, la conducta de l'acusat es va anar tornant cada cop més violenta".

L'octubre del 2014, la dona va presentar una denúncia per maltractament que va fer que l'home fos condemnat el 2017. Gairebé un any després, el setembre del 2015, ella va tornar a denunciar però aquesta vegada per violació continuada.

"Com a conseqüència del rol de dominació que el processat va anar exercint sobre la seva parella, sovint li demanava mantenir relacions sexuals i, quan aquella exterioritzava la seva oposició, el processat se les imposava d'una manera o altra, tornant-se violent", indica la sentència de l'Audiència de Cadis.

Arran de tot això, la dona, que ja havia patit processos d'ansietat els anys 2010 i 2013, va haver de rebre un tractament psicològic per un quadre "ansiós-depressiu amb estrès posttraumàtic".

A la seva condemna, l'Audiència de Cadis va tenir en compte l'atenuant de reparació del dany, però no la de dilacions indegudes, que ara el Suprem reconeix perquè des que es va presentar la denúncia fins que hi va haver condemna van transcórrer cinc anys i mig, un termini que considera "irraonable".

"S'ha produït una dilació extraordinària i indeguda en relació amb la complexitat de la causa d'entitat suficient per estimar l'atenuant simple de dilacions indegudes", indica.

DÓNA CREDIBILITAT A LA VÍCTIMA



Tot i això, és l'únic argument que estima, ja que l'alt tribunal rebutja l'al·legat de l'home que la seva condemna es basa únicament en el testimoni de la dona, sense que l'Audiència de Cadis valorés altres testimonis, entre ells els de la família del mateix acusat.

L'home adduïa que, "malgrat aquesta convivència dilatada en el temps, cap dels familiars, en cap moment, va sentir la més mínima insinuació sobre els greus fets que estava sent víctima". "No van apreciar cap signe físic o psíquic que els fes sospitar" i, per contra, van assegurar que ella "vivia com una reina", esgrimia.

La Sala Segona respon que el tribunal va valorar, a més del relat de la dona, els informes mèdics que el van avalar descrivint un "patró d'agressió, penediment, perdó i tornada una altra vegada", típic de la violència de gènere, que explica per què va seguir amb ell.

En concret, els magistrats subratllen que, d'acord amb la sentència recorreguda, "el detonant" d'aquesta segona denúncia va ser que "l'acusat va colpejar la nena quan vivien junts".

D'altra banda, l'home també pretenia que el Suprem apreciés la circumstància atenuant d' embriaguesa i/o drogoaddicció , ja que ella va declarar que quan la violava solia estar begut i drogat.

El Suprem ho descarta perquè "no consta en els fets provats l'afectació que pogués provocar a l'acusat el consum d'alcohol o drogues", és a dir, no va quedar provat que "aquest consum pogués afectar la capacitat de voler i comprendre" de l'home fins al punt que li impedís “autocontrolar” la seva conducta.

MÉS PENA AMB EL 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'



Així mateix, la Sala Segona examina el cas a la llum de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí' , per determinar si la seva aplicació retroactiva beneficia l'home, concloent que amb la nova norma hauria rebut més pena, per la qual cosa descarta usar-la .

Així, detalla que "els preceptes aplicables al temps de la comissió dels fets van ser els continguts als articles 178 i 179 del Codi Penal (CP), que preveien l'aplicació de la pena de presó en extensió de 6 a 12 anys", i que amb la continuïtat delictiva quedaria en un marc penal de 9 anys i 1 dia a 12 anys, podent arribar a 15 anys.

Ara, amb el 'només sí que és sí', detalla que "els fets es consideren constitutius d'un delicte d'agressió sexual sancionat als articles 178, 179 i 180.1.4a CP, per la qual cosa l'arc penològic seria el de 7 a 15 anys", una forquilla que amb la continuïtat delictiva se n'aniria a entre 11 i 15 anys, podent ser de fins a 18 anys i 9 mesos.