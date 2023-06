El campus de Ciutadella de la UPF. Foto. Google Maps

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona , en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha activat un pla de mesures preventives davant d'un incident que "podria ser compatible amb un atac informàtic" , han informat a Europa Press fonts de la institució.

En un comunicat, la universitat ha assegurat que han activat aquestes mesures "per evitar un incident informàtic que ha pogut detectar gràcies a les eines tecnològiques de seguiment de què disposa".

Les mateixes fonts han afirmat que per prevenció han fet aquest pla de mesures per assegurar el bon funcionament de la infraestructura informàtica de la universitat.

Han assegurat que la universitat no disposa de connectivitat i, per tant, no es pot accedir als serveis informàtics, però que es manté l'activitat docent prevista per aquest dimarts 13 de juny.

La universitat ha subratllat que s'està treballant "intensament" i preveu que la situació es normalitzi aquesta tarda.

CANVI DE CLAUS



Una de les accions preventives ha estat no permetre l'accés al campus virtual de la UPF, ja que s'estan reiniciant totes les contrasenyes, han apuntat les mateixes fonts i, preguntades per com afecta això els alumnes i la resta de la comunitat universitària, han afirmat que "s'hauran de canviar les claus".

S'espera que aquesta tarda ja estigui resolta la incidència, la qual es va detectar "fa molt pocs dies".

Des de la universitat han demanat la col·laboració de tota la comunitat universitària per "minimitzar possibles riscos i garantir el desenvolupament normal de la vida universitària".

L'equip de direcció ha lamentat que l'afectació s'hagi produït en aquest moment del curs acadèmic, amb el final del període lectiu del tercer trimestre i l'inici del període d'exàmens, però veu "necessari prendre ara les mesures per evitar possibles afectacions futures de més envergadura".