Foto: Banc de Sang

Com cada any des de fa gairebé dues dècades, aquest 14 de juny se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va fixar la data per "sensibilitzar i conscienciar la població mundial sobre la importància de donar sang", bàsic per a la salut dels pacients que requereixen transfusions.

Segons explica el Banc de Sang i Teixits, la demanda global de sang s’ha mantingut estable durant la darrera dècada, com ho demostren també les xifres de donants. Gairebé el 82% de la sang que es transfon actualment és d’unitats d’hematies, al voltant de 240.000 bosses, el 6,6% és de plasma, unes 27.000 unitats i l’11,7% és d’unitats de plaquetes, pels volts de 36.000. Aquesta darrera és la demanda que més ha augmentat en quinze anys per l’edat dels pacients i les afeccions cròniques. La mitjana d’unitats transfoses per pacient ha disminuït lleugerament en 10 anys i és de 2,2 bosses.

A més, gràcies a les millores de les tècniques quirúrgiques i anestèsiques, l'estalvi de sang ha estat significatiu en els últims 10 anys. Això ha anat acompanyat per l’increment dels usos més racionals de la sang i l’aparició de nous fàrmacs, causes que han jugat rolls alternatius a la transfusió. Tot i això, l’augment de l’esperança de vida ha fet que es mantingui la demanda amb noves necessitats associades a les patologies cròniques de l’edat: fan falta 1000 donacions diàries a Catalunya per cobrir tots els pacients que ho necessiten i que suposen un total de més de 300.000 transfusions l’any, entre hematies, plasma i plaquetes Una crida que és especialment necessària a les portes de l’estiu, quan els hàbits de les persones que donen canvien i l’estoc corre el perill de disminuir considerablement.

Foto: Banc de Sang

CALEN MÉS DONANTS, TOT I QUE ES MANTÉ LA XIFRA

El Banc de Sang xifra en 192.208 el nombre de persones que van donar sang, plasma o plaquetes durant l'any passat. En aquest sentit, l'organització es mostra satisfeta per "una tendència que s’ha estabilitzat en els darrers anys".

D'aquestes més de 192.000 persones, 23.514 van ser donants per primer cop; el Banc de Sang destaca que "la xifra que es va recuperant", tot i que continua lluny dels números prepandèmia del 2019. D'aquests nouvinguts, el grup de donants nous més nombrós és el de la franja d’edat més jove, d’entre els 18 i els 25 anys, que amb 9.438, concentra el 40% de tots els que han donat per primera vegada.

Així, en aquest 2023, un dels reptes que ha posat en marxa el Banc és el de treballar per arribar a les 50.000 donacions de plasma anuals el 2025. Amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat creixent d’aquest component sanguini s’ha engegat el Repte Catalunya Plasma 2025.

Una investigadora. Foto: Banc de Sang

MARATÓ DE DONACIONS A LA GENERALITAT

De cara a la jornada d'aquest dimecres 14, entre les 9 del matí i les 7 de la tarda es farà una campanya de donació especial al Palau de la Generalitat. Està previst que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i altres consellers del Govern facin una donació. El Banc de Sang ha habilitat un portal web especial per a la jornada, en la qual es permet demanar hora.

L'acte institucional del Dia Mundial del Donant de Sang se celebrarà al Palau Reial de Pedralbes. En aquest, com és habitual, s’homenatjarà una vintena de donants i entitats per la seva implicació amb la donació, com el Club Esportiu dels Mossos d'Esquadra, el duet musical Mel i Mató i l'Ajuntament de Mollet, entre altres.