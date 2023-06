El festival Cruïlla / @EP

Les persones nascudes el 2005 i que compleixen 18 anys el 2023 ja han pogut sol·licitar el Bo Cultural des d'aquest dimarts 13 de juny, segons ha informat el Ministeri de Cultura i Esport. Es tracta de la segona convocatòria d'aquesta iniciativa de la qual, en la primera edició se'n van beneficiar 277.554 joves - menys de la meitat dels quals s'estima que se'n podien beneficiar-, amb un total de 911.267 operacions, per un valor de 32,9 milions d'euros.

L'ajut comprèn 400 euros que podran destinar a l'adquisició i el gaudiment de productes, serveis i activitats culturals. Per sol·licitar-ho, els joves s'han de registrar i realitzar el procediment de sol·licitud a la pàgina web fins al proper 30 de setembre.

Al programa hi tenen dret els joves de 18 anys nascuts a Espanya, així com aquells que disposen de residència legal, sol·licitants d'asil, desplaçats temporals o extutelats. Els joves interessats a sol·licitar el Bo Cultural Jove poden realitzar el tràmit personalment oa través de la representació d'un adult, per a això cal adjuntar el formulari de representació descarregable a la pàgina web, correctament signat per beneficiari i representant. En aquests casos, el llibre de família no és un document acreditatiu de la representació.

La mesura compta amb més de 3.000 establiments adherits per fer servir els 400 euros en productes o serveis culturals. El Bo Cultural Jove funciona amb una targeta de prepagament que el beneficiari pot tenir de forma virtual al mòbil o rebre de forma física al seu domicili.

El Bo Cultural es distribueix en tres trams per afavorir la diversificació de la inversió.

Així, es poden destinar 100 euros per a productes físics (llibres, premsa o discos); 100 euros per a productes digitals (premsa digital, podcast o videojocs); i 200 euros per a arts escèniques (teatre, òpera, cinema, dansa, museus o espectacles taurins).

El juliol de l'any passat es va posar en marxa per primera vegada el bo cultural per a totes les persones que haguessin complert 18 anys aquell 2022. La idea era sol·licitar 400 euros destinats al consum de productes i serveis culturals per a aquests joves.

Tot i això, la mesura va començar amb problemes davant les queixes de molts sol·licitants, que es trobaven amb dificultats administratives per accedir a aquest bo. De fet, al llarg del temps que va estar habilitat, Cultura es va veure obligada a fer canvis com permetre fer tota la gestió a través de Correus de manera presencial i no obligar a tenir un certificat digital.

El balanç que Cultura va fer de la primera edició va ser "positiva", en remarcar que l'obligació principal del Ministeri era que "no quedés cap jove que podia accedir al bo sense saber d'aquesta ajuda".

Les xifres d'aquesta primera edició van assolir un total de 281.557 joves, cosa que va suposar que un 43,4% del total de les persones d'aquesta edat (488.794 segons l'INE) o bé no ho havien sol·licitat o no havien completat el procés de sol·licitud. En total, hi va haver uns 376.000 inicis del procés per sol·licitar el bo per la web, encara que no tots es van completar