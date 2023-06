Un obrer pujat a les bastides d´una obra / @EP

Un total de 230 treballadors van morir en accident laboral els quatre primers mesos d'aquest any, 28 menys que en el mateix període del 2022, cosa que en termes relatius implica un descens del 10,9%, segons dades provisionals del Ministeri de Treball i Economia Social.

La major part dels accidents mortals es produeixen per infarts i vessaments cerebrals, accidents de trànsit, atrapaments i amputacions, caigudes i col·lisions contra objectes en moviment.

Els accidents amb baixa laboral van disminuir un 0,5% fins a l'abril en relació amb el mateix període del 2022, fins a un total de 193.231 sinistres, dels quals 167.685 es van produir al centre de treball (un 2,2% menys) i 25.546 van ser accidents 'in itínere' (els que es produeixen en el trajecte de casa a la feina o viceversa), amb un avenç interanual del 12,2%.

D'acord amb les dades provisionals del Ministeri, els accidents mortals en jornada de treball van baixar un 7,9% el primer quadrimestre, en registrar-se 197 morts, 17 menys que en el mateix període del 2022, mentre que els sinistres 'in itínere' amb resultat de mort van disminuir un 25%, fins a un total de 33 morts.

Dins dels accidents mortals en jornada de treball, el sector serveis va registrar el nombre més gran de morts, 107, fet que suposa un 15,1% més que en el període gener-abril del 2022. Serveis va ser l'únic sector que va elevar la xifra de sinistres mortals respecte a l'any passat, ja que tots els altres la van retallar.

El descens més important se'l va anotar el sector agrari, que va registrar 25 morts (-37,5%), seguit de la indústria i de la construcció que, amb 26 i 39 sinistres mortals, van reduir el nombre de treballadors morts un 27,8% i un 13,3%, respectivament.

MOREN 29 AUTÒNOMS FINS ABRIL, UN 45% MÉS

Els accidents greus en jornada de treball van sumar 1.198 fins a l'abril, un 0,7% menys, mentre que els sinistres in itinere de caràcter greu van pujar un 6,2%, fins als 290 accidents.

Per la seva banda, els accidents lleus en jornada de treball van baixar un 2,2% els quatre primers mesos de l'any, fins a un total de 166.290, mentre que els sinistres 'in itínere' qualificats com a lleus van augmentar un 12,3%, fins als 25.223.

L' estadística de Treball revela a més que dels 230 treballadors que van perdre la vida en un accident laboral fins a l'abril, 201 eren assalariats (-15,5%) i 29 eren treballadors autònoms, un 45% més.

En total, els treballadors per compte propi van patir fins a l'abril 10.852 accidents laborals amb baixa, un 0,1% menys que en el mateix període del 2022, amb un augment del 0,4% en els sinistres en jornada de treball i un descens del 6% als 'in itínere'.

Així mateix, segons les dades provisionals del Ministeri, fins a l'abril es van notificar 177.469 accidents sense baixa laboral, un 2,9% més que en el mateix període del 2022.