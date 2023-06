La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha vaticinat aquest dimecres 14 de juny que les noves oposicions que celebraran l'1 i 8 de juliol "sortiran i sortiran bé, amb totes les garanties" després de les incidències que van tenir lloc quan es van celebrar al maig.

En resposta a una interpel·lació de la diputada de Junts Glòria Freixa al ple del Parlament, ha concretat que 63 persones estan treballant a jornada completa en aquesta qüestió i que, per a l'1 de juliol, estan convocats 3.000 aspirants a 158 aules, i 10.000 a 310 aules per al 8 de juliol.

També han contractat 415 persones el primer dia per fer funcions de vigilància i 928 per al segon, i ha informat que hi ha una coordinació operativa que es reuneix diàriament per fer totes les gestions que s'han de dur a terme "perquè tot surti bé" , un control de seguiment setmanal del departament, i una interlocució amb els sindicats. "Estem treballant perquè no hi hagi absolutament cap incidència", ha recalcat.

Un total de 13.600 persones repetiran els exàmens i el Govern ja ha començat el tràmit per indemnitzar amb 90 euros els afectats per les proves que es van fer al maig , entre altres accions.