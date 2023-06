Calor / @EP

El mal temps de la darrera DANA deixarà pas a la calor extrema aquest cap de setmana. Aquests últims dies, les precipitacions han assotat diversos punts del país i han deixat imatges de carreteres plenes d'aigua en llocs com Terrassa .

Tot i això, el temps a partir d'aquest dimecres millorarà substancialment. Segons eltiempo.es, dissabte hi haurà temperatures màximes que podran fregar els 40 ºC al sud-oest. A la resta del país, les temperatures sobrepassaran els 30ºC, excepte a Galícia, Astúries i Cantàbria.

L'augment i l'estabilització de les temperatures a Espanya es deu a l'arribada d'una dorsal, una estructura atmosfèrica present a les capes mitjanes i altes. Aquestes dorsals es caracteritzen pel descens de lʻaire i la creació de condicions atmosfèriques estables.

D'acord amb les previsions de l'Aemet, s'espera un temps majorment estable a la resta de la Península, encara que no es descarten pluges febles i esporàdiques en algunes àrees del terç nord-est. Les temperatures màximes tendiran a augmentar en general, a excepció de les regions de l'extrem sud-est peninsular, les Balears i les Canàries, on es mantindran amb pocs canvis.

A mesura que avanci la setmana, s'espera un augment de les temperatures. Per divendres, les temperatures diürnes podrien superar els 35 graus a les valls dels principals rius del sud-oest peninsular i en algunes àrees del baix Ebre. A més, les temperatures mínimes es mantindran per sobre dels 18 o 20 graus al sud-oest peninsular i a l'àrea mediterrània, segons la informació proporcionada per l'agència estatal.



S'espera que el dissabte sigui el dia més calorós. Durant aquesta jornada, les temperatures màximes arribaran al punt màxim i podrien acostar-se als 40 ºC en algunes àrees del sud-oest peninsular. La vall del Guadalquivir serà una de les zones més afectades per la calor intensa, amb pronòstics de fins a 39ºC a Còrdova.

Segons els meteoròlegs, entre diumenge i dimarts de la setmana que ve s'espera un descens temporal en les temperatures a causa de la presència d'un tàlveg. Aquest fenomen també comportarà condicions atmosfèriques inestables.