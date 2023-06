Porta, a un acte d'Òmnium. Foto: Europa Press

L' expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Porta, ha mort aquest dimecres 14 de juny als 86 anys, segons ha informat en un comunicat l'entitat, que va presidir entre el 2002 i el 2010.

Activista cultural i filòsof, Porta va ser el setè president d'Òmnium, va presidir la Fundació Enciclopèdia Catalana i el 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.

L'actual president de l'entitat, Xavier Antich, ha destacat que Porta va suposar un punt d'inflexió a la història de l'entitat, que sota el seu lideratge es va convertir en una organització "representativa del país sencer".

Porta va actualitzar i modernitzar l'acció política i cultural d'Òmnium "sense renunciar als objectius fundacionals en defensa de la llengua, la cultura i el país", ha ressaltat.

Investit doctor honoris causa per la UAB el 2013, també va rebre el premi d'assaig de la Fundació Ramon Trias Fargas amb l'obra 'Anys de referència' (Columna, 1997).

MOSTRES DE CONDOL

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que la mort de Porta deixa un gran buit: "Molts l'acompanyem a la renovació d'Òmnium, i sempre ha estat un referent polític, ètic i ciutadà", ha dit en un tuit, afegint que "perdem, a més, una molt bona persona, honesta i clarivident. El meu condol a la família i amics", ha afegit.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ho ha definit com un referent del catalanisme i la defensa de la llengua com a “eina de cohesió social”.

El conseller de Drets Socials, Carlos Campuzano, ha elogiat la seva tasca de renovació d'Òmnium i ha subratllat que també va ser "constructor" de la Fundació Bofill, que va dirigir entre el 1091 i el 2001.

També ha expressat el condol a la família de Porta la presidenta de Junts, Laura Borràs: "Va ser una persona que va treballar intensament en la promoció de la nostra llengua i cultura. DEP".



En una altra piulada, l'expresident de la Generalitat Quim Torra, president de l'entitat el 2015, ha reivindicat Porta com el "gran renovador d'Òmnium a principis de segle". "Un home compromès amb el país i la llengua, lluitador pels drets nacionals i civils. Una persona honesta i treballadora. Descansa en pau, Jordi", ha afirmat.