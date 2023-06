John Romita Sr. , un dels artistes de còmic més importants de Marvel i cocreador de personatges com Lobezno o El Castigador, ha mort amb 93 anys.

Mor el cocreador de Lobezno i llegenda de Marvel John Romita Sr. Als 93 anys - YOUTUBE / SYFY / MARVEL

La notícia va ser confirmada pel seu fill, el també artista de còmic John Romita Jr., a través de Twitter. "Ho dic amb gran pesar, el meu pare va morir en pau mentre dormia. És una llegenda al món de l'art i seria un honor per a mi seguir els seus passos. Si us plau, manteniu els vostres pensaments i condols aquí per respecte a la meva família. Era el home més gran que he conegut", va anunciar.

L'artista va treballar a Timely Comics, que després es convertiria en Marvel Comics, a la dècada de 1940, i també va col·laborar amb DC Comics als anys 50 i 60. El 1966, va reemplaçar l'artista Steve Ditko a la saga The Amazing Spider-Man , treballant juntament amb l'editor en cap de Marvel, Stan Lee, i donant forma a la concepció actual del superheroi. Ell va ser l'encarregat d'introduir a la saga l'interès amorós de Peter Parker, Mary Jane Watson, així com el cap del crim Kingpin. Segons Variety, va deixar de treballar a The Amazing Spider-Man arran d'una disputa amb Lee.

Romita Sr. va ser el creador de personatges com El Voltor, Hammerhead, Shocker, Hobgoblin, el periodista Robbie Robertson o George Stacy. A més, va participar a La nit en què va morir Gwen Stacy, considerat un dels millors arcs de Spider-Man. També va ajudar en la creació d'icònics personatges de Marvel com Luke Cage i Bullseye, entre d'altres.

Nascut el 24 de gener de 1930 a Nova York, es va graduar de l'Escola d'Art Industrial de Manhattan el 1947, va servir a l'exèrcit dels Estats Units i, amb tan sols 19 anys, ja havia entrat al món dels còmics publicant a la revista Famous Funnies.