La presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Ángeles Carmona / @EP

Dues de cada tres víctimes de violència masclista han denunciat el seu agressor el primer trimestre del 2023, segons es desprèn de les dades fetes públiques aquest dimecres per l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , que assenyala que s'han registrat un 10,9% més de denúncies que el mateix període de l'any anterior.

En concret, ha informat que en el període analitzat els jutjats espanyols van rebre un total de 46.327 denúncies, davant de les 41.765 comptabilitzades el primer trimestre del 2022. Pel que fa a les dones víctimes de la violència masclista aquests tres primers mesos de l'any , l'organisme del CGPJ n'ha comptabilitzat 45.154, enfront de les 40.481 del mateix període de l'any anterior.

En aquest sentit, ha precisat que la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones va ser de 18,4 a tot Espanya, 1,7 punts més alta que el primer trimestre del 2022. Per sobre de la mitjana nacional es van situar Múrcia, amb una ràtio de 26,4; Balears, amb 26; Comunitat Valenciana, amb 25,6; Canàries, amb 22,8; Navarra, amb 21,1; Andalusia, amb 21; Cantàbria, amb 19,2 i Madrid, amb 18,4.

Per contra, les taxes per sota de la mitjana nacional es van comptabilitzar a Galícia, amb 12,4; País Basc, amb 13,1; Castella i Lleó, amb 13,3; Catalunya, amb 13,8; La Rioja, amb 14,2; Castella-la Manxa, amb 14,3; Astúries, amb 11; Aragó, amb 16,4 i Extremadura, amb 17,4.

LES VÍCTIMES SEGUEIXEN SENT LES QUE MÉS DENUNCIEN

Pel que fa a l'origen de la denúncia , l'Observatori indica que 32.661 de les més de 46.000 registrades, un 70,5%, van ser presentades per la pròpia víctima bé al jutjat bé a comissaria. Es tracta, segons assenyala l'organisme d'una xifra "molt superior" a la de les denúncies presentades per l'entorn de la víctima (853), que gairebé no van arribar a l'1,8% del total.

Les denúncies derivades directament d'atestats policials, per part seva, representen el 15,8% de les registrades el primer trimestre de l'any; les originades per parts de lesions, el 7,7%; i les presentades per terceres persones, el 4,1%.

La presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, ha valorat positivament l'augment de les denúncies registrat aquest inici de l'any i el fet que les dones "estiguin confiant més en les institucions en aquest pas tan difícil que és denunciar el maltractador".

UNA CRIDA A L'ENTORN DE LA VÍCTIMA

Tot i això, ha fet també una crida "molt important" a "totes les persones que envolten la víctima de violència de gènere , als familiars, als amics, als companys de treball, perquè les donin suport, perquè les ajudin a sortir d'aquest cercle de la violència i perquè també denunciïn".

En aquest sentit, ha agraït la tasca de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, que, segons ha indicat, "estan aconseguint que moltes dones se sentin segures per denunciar", igual que als "professionals sanitaris que a través dels seus parts de lesions aconsegueixen que els òrgans judicials puguin iniciar un procediment per aconseguir que aquesta dona surti a la justícia".

"Si s'han presenciat algun fet delictiu, tots i totes tenim l'obligació de denunciar els fets delictius, sobretot els relacionats amb la violència de gènere", ha apuntat.

MÉS SENTÈNCIES I MESURES DE PROTECCIÓ

Carmona ha destacat, per altra banda, l'"augment significatiu" de les ordres de protecció en les mesures cautelars que adopten els òrgans judicials aquest trimestre. "Un 70% de les sol·licitades són concedides pels nostres jutges i també un augment molt significatiu de les condemnes, el 80% dels judicis que acaben als jutjats penals oa les audiències provincials acaben en una sentència condemnatòria", ha explicat. .

La presidenta de l'Observatori ha valorat com una "bona notícia" aquestes dades ja que, segons ha explicat, l'objectiu és que "no hi hagi impunitat" i que "tots els maltractadors sàpiguen que maltractant l'únic que els hi caurà és que tota la acció de la Justícia recaigui sobre ells".

Les dades de l'Observatori del CGPJ apunta que aquestes sentències dictades entre el gener i el març d'aquest anys van ser 14.886, vuit de cada deu de les quals van condemnar l'agressor. De la mateixa manera, precisa que es van acordar 11.658 ordres de protecció.

A més, les dades que destaca l'Observatori indiquen que el 10,6% de les víctimes de violència de gènere, 4.818 dones en total, s'han acollit durant aquest període a la dispensa del deure declarar. Això suposa un augment de poc més d'un punt percentual respecte a l'any anterior.

També assenyala que en el 45,1% dels casos, la relació de parella (cònjuge o relació afectiva) es mantenia al moment de sol·licitud de l'ordre de protecció al jutjat de violència sobre la dona.

ORDRE D'ALLUNYAMENT, LA MÉS FREQÜENT

L'organisme del CGPJ recull al seu informe que els òrgans judicials també van acordar, derivades de les ordres de protecció i d'altres mesures cautelars, un total de 15.379 mesures judicials penals de protecció de les víctimes (dones i menors). A l'àmbit penal, les més freqüents van ser les ordres d'allunyament (5.868), que van representar el 67,1% del total d'ordres de protecció i mesures cautelars acordades, i la prohibició de comunicació (5.618), un 64,8%.

Així mateix, els òrgans judicials van dictar 4.826 mesures cautelars civils, la finalitat de les quals és la protecció de la dona i dels menors mentre es resol el procés penal. Les més freqüents van ser les relacionades amb la prestació d'aliments (1478), que van representar el 20,5% del total de mesures civils adoptades, i les relacionades amb l'atribució de l'habitatge (1061), el 14,8% del total.

Durant el primer trimestre d'aquest any també es van acordar 989 mesures civils de suspensió del règim de visites. Aquest tipus de mesures, que van representar el 13,3% del total de les mesures civils adoptades, segons ha indicat l'Observatori, van augmentar un 18,7% respecte al mateix trimestre del 2022, quan la reforma de l'article 544 ter de la Llei de Enjudiciament Criminal --que estableix la suspensió del règim de visites "quan es dicti una ordre de protecció amb mesures de contingut penal i existissin indicis fundats que fills i filles menors d'edat haguessin presenciat, patit o conviscut" amb la violència de gènere- - portava ja en vigor més de mig any.

De la mateixa manera, ha augmentat la mesura civil consistent en la suspensió de la guàrdia i la custòdia: les 565 mesures d'aquest tipus representen el 7,9% del total de mesures civils acordades en el període analitzat. Els jutjats de violència sobre la dona també van adoptar 59 mesures específiques de protecció del menor per evitar un perill o perjudici i en 100 casos van suspendre la pàtria potestat.

Precisament, sobre els menors que són víctimes de violència sobre la dona, el CGPJ ha indicat que, entre el gener i el març d'aquest any els jutjats de menors van enjudiciar per aquest tipus de delictes 80 menors d'edat, mentre que fa un any van ser jutjats per aquests òrgans 77. De la mateixa manera, recull que es van imposar mesures en 77 casos, 68 dels quals eren relatius a menors espanyols. Als altres 3 procediments no es van imposar mesures.