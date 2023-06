Foto: Renfe

Com a part del seu compromís per assegurar el benestar de les mascotes i la comunitat, Purina i Renfe, a través del projecte Mascota Grande, han ampliat el Servei de Transport Amigable; a partir del qual serà possible viatjar amb gossos de fins a 40 quilos en trajecte Madrid-Alacant des del 19 de juny, i al trajecte Madrid-València des del 26 de juny.

Aquests nous serveis s'uniran als ja existents en determinats trens AVE de les línies Madrid-Barcelona (amb parada a Saragossa) i Madrid-Màlaga. Els bitllets ja estan disponibles per a la venda a la web renfe.com.

Des que va començar el Projecte Mascota Gran el passat 13 de setembre, s'han transportat 800 gossos “grans” als trens AVE, cosa que reflecteix la importància que suposa per als passatgers poder viatjar amb les seves mascotes. De les dades extretes de l'estudi, es denota que els clients que viatgen amb gossos ho fan sobretot durant els caps de setmana i en època de vacances.

“Gràcies a l'èxit d'aquest projecte en conjunt amb Renfe, una vegada més refermem el nostre compromís amb les mascotes i les persones que les volen, per tal de promoure una societat més tolerant i que les inclogui com allò que són, part de les nostres famílies. Com a pioners en aquesta iniciativa, estem orgullosos d'apostar per accions que promouen la inclusió de les nostres mascotes, assegurant-ne el benestar i millorant la qualitat de vida de la nostra societat en general”, va declarar Mónica Massó, directora de Purina a Espanya.

VIATJAR AMB GOSSOS DE FINS A 40 QUILOS

Els viatges amb gossos de fins a 40 quilos estan disponibles exclusivament a una selecció de trens. En concret, al Madrid-Barcelona s'ofereixen quatre serveis AVE al dia per cada sentit. Respecte al trajecte Madrid-Màlaga s'estableix una oferta de dos AVE directes i dos semidirectes més o amb parades durant els dies laborables, i un servei directe i un altre semidirecte els caps de setmana.

Sobre els nous serveis, les relacions disponibles són:

De Madrid Chamartín-Clara Campoamor a Alacant:

- Es disposarà de quatre relacions AVE diàries (dues per sentit).

De Madrid Chamartín-Clara Campoamor a València Joaquín Sorolla:

- Un servei diari (per cada sentit).

- Un servei de dilluns a divendres (per cada sentit).

- Un servei els diumenges (per cada sentit).

CONDICIONS PER VIATJAR AMB MASCOTES

Les condicions de viatge segueixen sent les mateixes, es permet un gos “gran” per viatger, amb un màxim de dos gossos “grans” per tren, en un sol cotxe i sempre en un espai fix de dues places determinades. A més, aquesta ampliació no condiciona el nombre de mascotes de menys de 10 quilos que viatgen dins d'un transportí al tren. Es pot consultar la resta de condicions de la normativa comercial a la pàgina web de Renfe.

Per sol·licitar aquest servei, qui vulgui adquirir un bitllet d'aquest tipus ho haurà d'indicar en el procés de compra, on haurà d'indicar les característiques de la seva mascota perquè la plataforma confirmi que és elegible del bitllet sol·licitat. El procés per iniciar el viatge és molt senzill per al passatger. Els controls d'accés a l'estació es faran al costat de la resta de viatgers del tren, encara que el client amb gos gran podrà optar a esperar a l'andana per pujar a bord fins a dos minuts abans de la sortida. Pel que fa a la sortida del tren, qui viatgi amb gos podrà sortir alhora que la resta dels passatgers.

D'acord amb el conveni subscrit, Purina continua amb el seu rol d'oferir suport i assessorar RENFE amb tot el coneixement necessari en la matèria per convertir els cotxes dels trens en espais aptes per a mascotes, garantint així el benestar tant dels animals com dels seus propietaris i de la resta de passatgers amb qui comparteixin espai.

Així mateix, Purina ha aprofitat tota la seva experiència en la matèria i ha facilitat el coneixement que té sobre cura animal, basats en projectes similars com Pets At Work , en què ofereix guies per a la bona convivència amb gossos en espais com oficines, però aplicat al context de tren. Aquestes guies han estat revisades i actualitzades amb argumentaris i preguntes del personal, així com obligacions i recomanacions per a propietaris de mascotes, posant al centre el benestar de l'animal i la resta de viatgers del vagó. I és que el principal objectiu és que tots, els que viatgin amb animals i els que no, se sentin en un lloc còmode i segur, en tots els aspectes.

ALGUNS CONSELLS SI PORTES EL TEU GOS AL TREN

Entre les principals recomanacions que ofereix Purina, inclouen: