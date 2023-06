Ciberseguretat / @EP

Digital Enterprise Show 2023 continua la segona jornada a Màlaga analitzant els canvis, reptes i oportunitats que està produint l'aplicació de les tecnologies exponencials als negocis ia l'economia mundial. En aquest fòrum s'ha assenyalat avui que Espanya necessita més de 30.000 professionals en ciberseguretat.

I és que entre els temes més tractats durant la cimera hi ha la ciberseguretat i la ciberdefensa dels estats que afronten, a causa de la ingerència de tecnologies com la Intel·ligència Artificial, un canvi de paradigma.

Sobre això assenyalen que atacs de "ransoware" o "phishing" realitzats per hackers solitaris o grans organitzacions criminals són només algunes de les amenaces sorgides i que han d'afrontar avui dia des de les pimes a corporacions multinacionals.

La cooperació entre països i el talent han estat els dos grans reptes assenyalats pel general Rafael García, comandant del comandament conjunt del ciberespai de l'Estat de Defensa d'Espanya, durant la participació a DES2023.

"Hem de treballar millor, no només dins de l'OTAN i la UE. Les nacions s'han de coordinar cada cop més" i ha destacat la tasca que es fa a Espanya entre el sector públic, privat i acadèmic.

A més, segons García, només al nostre país són necessaris entre 30.000 i 80.000 professionals de la ciberseguretat, per la qual cosa formar nou talent és fonamental.

"L'amenaça ja hi és, serà més sofisticada. El veritable problema és la falta de talent en ciberseguretat. Hi ha molt coneixement, però només tenim tres carreres sobre ciberseguretat", ha afirmat.

En línia amb aquest tema, DES2023 ha analitzat els reptes de la geopolítica mundial actual, amb el pes internacional creixent de la Xina i la seva interdependència amb Rússia. Així mateix, el fòrum ha posat en relleu el sorgiment de les guerres híbrides en què els atacs militars busquen afectar la capacitat de decisió d'un país.

"El món es dirigeix cap a una creixent multipolaritat no controlada per occident, i això és un problema per a nosaltres" ha apuntat Federico Aznar, capità de fragata de l'Armada espanyola, que també ha afirmat que el conflicte entre la Xina i els EUA, " és sobretot una guerra tecnològica. Si anem a un món bipolar, serà sota els seus propis estàndards i la bipolaritat dividirà el món en dos bàndols a nivell digital”.

En aquesta situació adquireix una rellevància especial la revolució quàntica i el control de la informació com a punts clau per al lideratge mundial. "El més important ara són les dades i la seva privadesa, qui manegi les dades governarà el món" ha destacat Ignacio García, capità de la marina retirat i ha destacat que "la física quàntica és la tercera revolució i ho està canviant tot. Qui vagi al capdavant de la física quàntica anirà al capdavant del món, esperem que sigui Europa".

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

La Intel·ligència Artificial segueix sent el tema central de DES2023 . La segona jornada ha analitzat les conseqüències que el seu ús provoca a nivell social. L'ocupació, l'educació, la generació de riquesa i la distribució, així com la regulació del seu ús són les grans preocupacions sobre les quals els experts han posat el focus.

"Aquesta és una gran oportunitat, és una revolució i necessitem repensar tot: el sistema de benestar, el mercat laboral... La IA reemplaçarà molts dels treballs que tenim, i és bo perquè molts són mals treballs. La qüestió és com fem aquesta transició” ha apuntat Ibon Zugasti, Managing Director de la consultora Prospektiker.

Zugasti ha remarcat que "necessitem un sistema de benestar centrat en l'aprenentatge permanent. Volem persones centrades en tasques que aportin un valor afegit, cosa que implica repensar tota la cadena de valor de l'educació."

En la mateixa línia s'ha pronunciat Oscar Méndez, CEO & Founder de Stratio, que ha apuntat que “si no podem ser responsables amb la gent que pateix anirem a més populisme que destruirà països. La tecnologia pot millorar la qualitat de vida si prenem les decisions correctes. Hem de treballar per a la gent” ha destacat el directiu.