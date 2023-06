Docents, en una protesta recent. Foto: Europa Press

El passat dilluns 12 de juny el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava canvis en algunes de les conselleries; Educació és una de les àrees afectades, amb la sortida de Josep Gonzàlez Cambray, a qui pren el relleu Anna Simó.

Les reaccions a la sortida de Cambray de la conselleria no s'han fet esperar, amb USTEC-STEs, el principal sindicat dels treballadors i treballadores de l’ensenyament de Catalunya, com a màxim exponent. A les xarxes socials van felicitar-se per la decisió i, fent servir l'etiqueta #byebyecambray van "celebrar" l'anunci.

No és el primer cop que es fa servir aquest hashtag a Twitter i Instagram per mostrar la seva oposició amb les mesures impulsades sota les ordres de Cambray, tot i que sembla que ja no serà necessari mantenir-lo.

El mateix dilluns 12, el sindicat va emetre un comunicat assegurant que cal seguir amb les mobilitzacions per reclamar una educació pública de qualitat i en el qual exigia al president Aragonès "un canvi de rumb" en el model educatiu de Catalunya.

La portaveu del sindicat, Iolanda Segura, explica a CatalunyaPress que "el canvi era necessari" perquè "Cambray tenia la comunitat educativa en contra". A més, considera que el ja ex conseller "mai va mostrar voluntat de diàleg ni d'arribar a consensos" i creu que "només es pot construir quan hi ha aquesta intenció".

Per això, des del principal sindicat de la comunitat educativa es mostren esperançats "que es recondueixi la dinàmica" per aconseguir tenir "una tranquil·litat que l'educació necessita". Tot i això, Segura admet que poc més de 48 hores després de l'anunci del relleu, encara no hi ha hagut cap contacte entre USTEC i els nous responsables de la conselleria.

"S'estaran posant al dia, hi ha molts fronts oberts", valor Segura, que apunta que les primeres declaracions de Simó després d'assumir el càrrec van ser "continuïstes", però considera que "des d'un punt de vista polític és el que tocava". La portaveu d'USTEC, doncs, assegura estar "a l'expectativa" i considera que, tot i que Simó "té caràcter també sembla que està més pel diàleg".

"NO SIGNAREM RES QUE EMPITJORI LES CONDICIONS"

Amb el canvi, doncs, toca tornar a establir unes dinàmiques de negociació. Sigui com sigui, Segura es mostra contundent i diu que "no signarem res que empitjori les condicions", en referència a la darrera reunió mantinguda amb l'equip de Cambray a finals del mes passat.

Una protesta del sindicat a Tarragona. Foto: Twitter (@USTEC_Tarragona)

Aleshores, el sindicat va dir que les propostes que els havien fet arribar des de la conselleria eren "insuficients" i van tornar a posar sobre la taula la possibilitat de fer vaga, quelcom que ja ha passat en les escoles públiques en aquest curs escolar 2022-23.

Preguntada per la nota que posaria a aquest curs que encara els seus darrers últims dies, Segura és clara i contundent. "Insuficient, necessita millorar", conclou.

¿QUINS CANVIS DEMANEN?

El sindicat va aprofitar el canvi a la conselleria per tornar a posar sobre la taula les reivindicacions que els han portat a mobilitzar-se (cosa que anuncien que seguiran fent).

1) Millora de les condicions laborals, que segueixen sense acord després d’un curs de negociació.



2- Processos d’estabilització: acabar amb el maltractament constant al personal interí.



3- Defensa de l’escola pública; actualment la inversió és del 2,59% del PIB, lluny del 6% que marca la llei.



4- Impuls d'una nova política educativa.



5- Fer passes per tenir el compromís públic de defensa de l’escola catalana i en català.