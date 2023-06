Francesc saluda els fidels. Foto: Europa Press

El Papa Francesc serà donat d'alta aquest dijous 15 de juny o divendres 16, després de l'operació a què va ser sotmès a l'hospital Gemelli de Roma dimecres 7 passat per una obstrucció intestinal causada per una hèrnia, segons ha revelat el cardenal Giovanni Battista Re, degà del Col·legi Cardenalici, en un correu electrònic dirigit a tots els purpurats.

"La seva Santedat es recupera bé de salut i tornarà al Vaticà des de Gemelli dijous o divendres. He parlat amb el Sant Pare i li he assegurat la cordial proximitat de tots els cardenals".

L'Oficina de Premsa del Vaticà ha confirmat que el Papa rebrà l'alta "els propers dies" ja que s'està recuperant a bon ritme i sense complicacions . "El Sant Pare ha descansat bé durant la nit. El personal mèdic informa que el curs clínic es desenvolupa sense complicacions, i per això està planejant la seva alta per als propers dies", ha assenyalat el director de l'oficina de premsa del Vaticà, Matteo Bruni.

El Papa ha dedicat el matí a treballar i abans de dinar s'ha desplaçat fins a la capella del desè pis de l'hospital Gemelli de Roma, on està internat per recollir-se "en pregària" i rebre l'Eucaristia. Francesc està ingressat a la mateixa habitació del desè pis de l'hospital de Roma on es va recuperar el papa polonès després de l'atemptat que va patir a la plaça de Sant Pere el 1981. Sant Joan Pau II hi va ser ingressat després de la seva operació per un tumor de còlon a 1992 i fins i tot solia anomenar-lo "Vaticà III" amb afecte per la quantitat de vegades que va estar ingressat.

La Prefectura de la Casa Pontifícia va cancel·lar tota l'agenda prevista del Papa fins al proper diumenge 18 de juny. De fet, està previst que el Papa es reuneixi amb el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al Vaticà en el marc d?una gira internacional del líder brasiler a Europa. "La setmana que ve vaig a Itàlia a parlar amb el Papa. Però també em vull reunir amb el President d'Itàlia. Fa molts anys que no rebem un president d'Itàlia, i tenim molts italians i els seus descendents aquí al Brasil. Necessitem reforçar les relacions", va anunciar el mateix Lula.