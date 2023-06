El director del projecte de Renfe Gran Capacitat d'Alstom, Miquel Àngel Martín; el president d'Alstom España, Leopoldo Maestu; la ministra Raquel Sánchez; directora de la planta, Cristina Anderiz, i el president de Renfe, Raül Blanco / @EP

Renfe començarà a incorporar els 101 nous trens de Rodalies que està construint a principis del 2025, després de realitzar les proves de seguretat durant l'any que ve.

Així ho ha explicat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a l'acte de presentació del disseny dels combois a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) aquest dijous, juntament amb el president de Renfe, Raül Blanco; el president d'Alstom España, Leopoldo Maestu, i la directora de Rodalies, Mayte Castillo.

També hi han participat el director del projecte de Renfe Gran Capacitat d'Alstom, Miguel Ángel Martín, i la directora de la planta, Cristina Anderiz.

Sánchez ha recordat la inversió de 1.800 milions d'euros per a la construcció de 201 trens, dels quals 101 són per a Rodalies i que "suposaran una millora en la fiabilitat i en la capacitat del servei".

Ha subratllat també que la construcció d'aquests trens fomenta la indústria i crea "feines de qualitat" a Catalunya, tant directes com indirectes.

45 TRENS MÉS

La posada en servei dels 101 nous trens de Rodalies --que serà gradual a partir del 2025-- permetrà substituir 56 combois de les sèries més antigues i sumar-ne 45 al parc operatiu, per la qual cosa se superaran els 310 davant dels 270 actuals .

Aquest increment redundarà en una major freqüència a les línies de Rodalies i la possibilitat de posar trens de doble composició a totes.

Blanco ha explicat que la construcció de sèries llargues també significa una transformació interna per a Renfe i que permet “optimitzar el manteniment”, a més de guanyar en eficiència i eficàcia.

Martín, per la seva banda, ha assenyalat que el nou disseny permetrà una capacitat de 900 persones i millorar l'accessibilitat, amb 12 portes per banda, davant de les nou actuals, i sense esglaó, per la qual cosa el flux d'accés i descens del tren serà més ràpid.

Ha posat èmfasi en l'ús de les darreres tecnologies, que augmentaran "el confort i l'experiència dels usuaris".