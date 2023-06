Mor la ventríloqua i humorista 'Mary Carmen' als 80 anys - BEATRIZ VELASCO (EP)

La ventríloqua i humorista María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa , més coneguda com 'Mary Carmen y sus muñecos' , ha mort aquest dijous als 80 anys al Port de la Creu, a l'illa de Tenerife.

Segons ha publicat la revista Semana , la causa de la mort es deu "a una caiguda accidental per les escales" de casa seva.

"Ha mort María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, la nostra estimada Mari Carmen y sus muñecos, que ha estat una gran ambaixadora de Conca. El meu condol més sincer, en nom dels veïns de Conca, per als seus familiars i éssers més estimats", ha informat en xarxes socials l'alcalde de Conca, Darío Dolz, ciutat on va néixer el 4 de maig de 1943.

L'artista es va fer molt popular amb els seus números humorístics en programes de televisió amb els seus quatre ninots: el pato Nícol , l'adolescent contestona Daisy, el león Rodolfo i la més popular, Doña Rogelia , una àvia rondinaire i rondinaire.

El 1967 es va estrenar al programa de TVE 'Noche del sábado' i, el 1971, va aparèixer a la gran pantalla, en ser una de les protagonistes de 'La graduada', dirigida per Mariano Ozores i en què va compartir repartiment amb Lina Morgan i Florinda Chico.

A la petita pantalla també van destacar les seves aparicions en formats televisius com '¡Señoras y señores!', 'Aplauso' o l''Un, dos, tres...', a més de col·laborar en gales que dirigia el productor José Luis Moreno i participar en sèries com 'La que se avecina'. Va ser presentadora d'espais com 'Humor cinco estrellas', a Telecinco, o 'Ay, vida mía', a TVE. A més, el 2012 va ser nomenada filla predilecta de Castella-la Manxa.