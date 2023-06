Foto: Pixabay

Els afectats per l'organització BB Serveis han iniciat un crowdfunding per recaptar fons amb què afrontar el judici contra els responsables de la "major estafa de la dependència a Espanya". L'objectiu és arribar als 12.000 euros, amb què s'ajudaria els advocats perquè "disposin del temps necessari per defensar les treballadores, la societat i els dependents afectats en aquest complex cas", segons la mateixa pàgina.

BB Serveis és una empresa que va obrir residències i que, en conseqüència, va rebre subvencions per a la cura de persones grans. Tot i això, va acabar deixant els treballadors i ancians abandonats a la seva sort, ja que estimen que es van desviar 35 milions d'euros a paradisos fiscals.

La plataforma d'afectats per BB Serveis han aconseguit que s'hagi de jutjar l'empresa per delictes com a organització criminal, alçament de béns, apropiació indeguda, evasió i blanqueig de capitals, entre d'altres. El sumari té aproximadament 11.000 pàgines , per la qual cosa es presumeix que el judici serà llarg i ardu.

"El teu suport és fonamental perquè puguem seguir endavant amb el procés judicial i assegurar-nos que els afectats per BB Serveis obtinguin la justícia que mereixen. Cada contribució compta i ens apropa més al nostre objectiu d'aconseguir que els responsables siguin processats i es garanteixi un canvi en el model residencial, on les necessitats bàsiques dels nostres majors siguin ateses de manera adequada i els abusos siguin eradicats", expliquen a la publicació.