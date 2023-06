Foto: Ecologistes en Acció

Molta gent busca, per a les seves vacances, platges de somni on pugui gaudir amb les seves mascotes. Tot i això, també n'hi ha d'altres que no ho són tant, per les raons que siguin. Quan falten pocs dies perquè comenci l'estiu, Ecologistes en Acció ha publicat una llista amb 48 banderes negres , com fa cada any, castigant “el seu mal estat ambiental”.

Ecologistes en Acció duu a terme aquesta acció des del 2005, donant 2 banderes negres per província i 1 per cada ciutat autònoma, per denunciar cada any els problemes ambientals a què s'enfronten els 8.000 quilòmetres del litoral espanyol. Tot i això, l'ONG denuncia que més enllà d'aquesta representació d'arenals amb les afeccions ambientals més greus, "podrien ser moltes més".

La portaveu d'Ecologistes, Ana Aldarias, va assegurar que algunes platges repeteixen bandera negra per "atemptats ecològics que semblaven en vies de solucionar-se, però la resolució del qual està aletargada en el tràmit administratiu, quan no atrapada al laberint judicial que resulta d'una legislació garantista amb qui comet la infracció.

Aleshores... quines són les platges catalanes que veuen com s'assenyala el seu mal estat?

- Demarcació de Barcelona: Vallarca (Sitges) i Badalona.

- Demarcació de Tarragona: Delta de l'Ebre i La Savinosa (Tarragona).

- Demarcació de Tarragona: Begur i Golf de Roses.

ALTRES BANDERES NEGRES

Pel que fa a la resta del litoral mediterrani, a la Comunitat Valenciana les ensenyes són per a Oriola i l'arenal de Xàbia (Alacant), les Platges de València i la Platja de l'Arbre del Gos (València) i la Platja del Fortí i de Surrach (Castelló).

La Colònia de Sant Jordi ha estat la platja amb una consideració pitjor de les Illes Balears.

A la Regió de Múrcia les banderes negres han estat per a les platges del Mar Menor i Portman i la Serra Minera, mentre que a Andalusia aquests guardons recauen a L'Antila i la Ria de Huelva (Huelva), Tarifa i Vejer (Cadis); les platges de Màlaga, La Herradura i la platja del Pozuelo-La Rábita (Granada), El Algarrobico i Roquetas de Mar (Almeria).

La resta de banderes corresponen a les platges situades al nord de la Península, al Mar Cantàbric i l'Oceà Atlàntic.