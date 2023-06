Banc d'Aliments / Arxiu

La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ha notificat que la donació d'aliments ha disminuït un 18,1% a l'acumulat aquest mes de maig, en comparació de l'any anterior. L'entitat ha confirmat a CatalunyaPress que durant aquest anys ja s'han atès una mitjana de 137.427 persones, de les quals més de 5.000 són lactants. El 2022, el nombre de persones que van rebre ajuda van ser 137.123.

El perfil de persones que ha sol·licitat ajuda alimentària són aquelles sense llar, les que no tenen papers, els individus rellogats a les habitacions, els que estan a l'atur o amb contractes laborals temporals i precaris... Sent els joves i les dones els que més abunden a les cues.

Aquest descens de donació d'aliments es deu a diversos factors: l'increment dels preus al supermercat, la disminució de l'oferta, les limitacions pressupostàries... A més, des de la Covid-19 s'ha cronificat la pobresa on estan immerses milers de persones. "Continuem tenint una demanda superior al 20% en relació amb abans de la Covid-19, i les donacions no s'han mantingut al mateix ritme", lamenten des de l'entitat.

UN PROBLEMA SIMILAR A ESPANYA

La demanda als bancs d'aliments ha experimentat un creixement constant, cosa que ha provocat que hagi ofert assistència a 1.250.000 persones durant aquest primer trimestre del 2023... xifra preocupant com a mínim, ja que és la mateixa quantitat que es va arribar a tot l´any 2022.

Alhora, la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) ha apuntat que la recol·lecta d'aliments ha disminuït un 12,5%. Segons l'organització, això és degut principalment a l'augment dels preus que ha tingut lloc els últims mesos a causa de la inflació per la guerra d'Ucraïna i Rússia. Aquest encariment de la vida ha fet que els ingressos familiars hagin disminuït, tant en les donacions econòmiques com dels subministraments.

A causa de la inflació, els bancs d'aliments han hagut de reduir la quantitat de menjar que es distribueix per la família. El 2022, la mitjana nacional d'aliments repartits per persona a l'any es va reduir de 128 quilos a 122 quilos, i es preveu que aquesta quantitat continuï disminuint al llarg de l'any 2023.

PAGAMENT DE L'IVA



La imposició del pagament de l'IVA als donants d'aliments ha estat un altre factor que ha portat els ciutadans a limitar-ne la voluntat caritativa. Hi va haver un intent de modificar la llei de malbaratament alimentari proposat per CS, però finalment va ser vetat pel govern de Pedro Sánchez. Posteriorment, el Partit Popular va presentar una proposta que sí que va ser aprovada, però que no ha pogut entrar en vigor per l'avançament electoral del 23 de juliol.

ANDAS (Associació Nacional d'Aliments Solidaris) va expressar la seva tristesa per la paralització de la llei esmentada i per la manca d'èxit en l'eliminació de l'IVA en els productes donats i en les compres realitzades pels bancs d'aliments amb les ajudes en efectiu. També destaquen que anualment aquestes organitzacions paguen uns 3,5 milions d'euros en concepte d'IVA en adquirir aliments amb els fons en efectiu que reben.

Com a resultat, els bancs d'aliments i els menjadors socials que depenen de la recol·lecció de productes s'enfronten a dificultats per satisfer la demanda creixent dels més necessitats. En algunes ocasions, es veuen obligats a sol·licitar ajut a altres associacions o empreses per poder cobrir totes les necessitats dels seus beneficiaris.

Les donacions només augmenten significativament en moments excepcionals, com durant els dies previs al Nadal o quan es duu a terme una campanya especial que aconsegueix captar l'atenció de les persones, com la recent Operació Kilo que va tenir lloc la setmana passada.

En molts menjadors socials del país, les cues de la fam són cada cop més llargues, i el perfil de les persones que acudeixen a aquests serveis és cada vegada més divers. S'observa un increment de ciutadans que treballen però que tot i així requereixen recórrer a aquesta ajuda humanitària. D'altra banda, els donants, que ja troben dificultats per proveir la pròpia cistella de la compra, no se senten capaços d'ajudar aquells en situacions de vulnerabilitat.