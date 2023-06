Les afectades sol·liciten una solució temporal per regularitzar-ne la situació i accedir a un dret que consideren fonamental. EP

Les dones vídues de parelles de fet han denunciat l'"abandonament" del Govern de coalició durant aquesta legislatura i han exigit al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que tramiti la modificació pendent des de fa més d'un any per a cobrar la pensió de viduïtat.

Segons ha explicat la professora Elena Ramallo, responsable de les negociacions davant el Congrés i el Ministeri de Seguretat Social sobre aquest tema, l'acord aconseguit en aquesta legislatura sobre aquest tema, amb efectes d'1 de gener de 2022, va modificar la Llei General de la Seguretat Social per actualitzar la regulació de les pensions de viduïtat en cas de parelles de fet i de matrimonis, però no té en compte la realitat de moltes d'aquestes unions.

Segons ha apuntat, aquesta mesura ha deixat en "uns llimbs legals" moltes vídues per les diferències en la formalització de la seva situació --que varia segons el territori on viuen i la legislació del lloc de residència-- i fins i tot per absència dinscripció registral.

La nova normativa, explica l'experta, no té en compte que la formalització d'una parella de fet no es regeix per una llei a nivell estatal, sinó que depèn del text aprovat per aquelles autonomies que el tenen regulat, com ara Andalusia, Catalunya, Canàries , Balears, Extremadura, Galícia, Múrcia, País Basc o València. A més, entre elles, hi ha “requisits no equivalents”.

De la mateixa manera, les parelles de fet de Castella-la Manxa o Castella i Lleó, que no en tenen una llei específica, s'inscriuen en un registre específic, però sense altres requisits.

Ramallo assenyala de forma directa, a més, les conegudes com a 'vídues vermelles', dones, sobretot de zones rurals, que no s'havien casat i vivien com a parella de fet.

UN TEMPS PER REGULARITZAR LA SEVA SITUACIÓ



Davant d'aquesta situació, les afectades, representades per Ramallo, proposen una mesura temporal que s'estengui al llarg d'aquest any i el que ve, perquè les afectades regularitzin la seva situació en relació amb la normativa actual i puguin accedir al "seu dret a la prestació de viduïtat i una opció a una vellesa digna".

"Estem parlant de dones que són cap de família en molts casos o viuen en precari perquè no tenen una prestació que els corresponen", ha declarat Ramallo.

L'objectiu és que totes aquestes dones vídues de parelles de fet puguin demostrar fefaentment que van tenir amb la seva parella morta una relació de convivència, de permanència i d'afectivitat anàloga a la conjugal almenys d'un any i que aquesta parella complia els requisits exigits, en quant a cotització, per la Seguretat Social.

Aquestes dones han recordat al PSOE que "la negació de la pensió de viduïtat a les vídues de les parelles de fet seria un acte clar de discriminació, en deixar fora d'un dret que li correspon per no poder complir un requisit administratiu, per sobre de un dret".